https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html

Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили

Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили - РИА Новости, 02.02.2024

Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили

Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя, пишет Focus. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913126358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88d52102ea5f57f40c1b4ad101419921.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя, пишет Focus.Корпер признал, что восстановление города идет полным ходом и мариупольцы рады приходу России."Публикация журналиста ZDF из Мариуполя вызвала резкую критику. Журналист полностью исказил ситуацию в оккупированном Россией городе. Сейчас телекомпания защищает своего корреспондента, но признает, что одна формулировка была неудачной", — говорится в статье.Отмечается, что кадры из Мариуполя вызвали ажиотаж и возмущение. В ответ телеканал заявил, что серьезно относится к поступающим сообщениям."Директор московской студии Армин Корпер в качестве журналиста отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях", — говорится в их комментарии.При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение. Представитель телеканала предположил, что Корпер, скорее всего, "хотел описать, как Россия только пытается создать видимость нормальной жизни и восстановления", используя значительные финансовые ресурсы.Сам журналист реакцию коллег не прокомментировал.Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.

https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь, россия