https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили - РИА Новости, 02.02.2024
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили
Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя, пишет Focus. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:21
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя, пишет Focus.Корпер признал, что восстановление города идет полным ходом и мариупольцы рады приходу России."Публикация журналиста ZDF из Мариуполя вызвала резкую критику. Журналист полностью исказил ситуацию в оккупированном Россией городе. Сейчас телекомпания защищает своего корреспондента, но признает, что одна формулировка была неудачной", — говорится в статье.Отмечается, что кадры из Мариуполя вызвали ажиотаж и возмущение. В ответ телеканал заявил, что серьезно относится к поступающим сообщениям."Директор московской студии Армин Корпер в качестве журналиста отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях", — говорится в их комментарии.При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение. Представитель телеканала предположил, что Корпер, скорее всего, "хотел описать, как Россия только пытается создать видимость нормальной жизни и восстановления", используя значительные финансовые ресурсы.Сам журналист реакцию коллег не прокомментировал.Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.
https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html
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в мире, мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Россия
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили
Журналиста немецкого ZDF Корпера затравили после репортажа из Мариуполя
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя, пишет Focus
.
Корпер признал, что восстановление города идет полным ходом и мариупольцы рады приходу России
.
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"Публикация журналиста ZDF из Мариуполя вызвала резкую критику. Журналист полностью исказил ситуацию в оккупированном Россией городе. Сейчас телекомпания защищает своего корреспондента, но признает, что одна формулировка была неудачной", — говорится в статье.
Отмечается, что кадры из Мариуполя вызвали ажиотаж и возмущение. В ответ телеканал заявил, что серьезно относится к поступающим сообщениям.
«
"Директор московской студии Армин Корпер в качестве журналиста отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях", — говорится в их комментарии.
При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение. Представитель телеканала предположил, что Корпер, скорее всего, "хотел описать, как Россия только пытается создать видимость нормальной жизни и восстановления", используя значительные финансовые ресурсы.
Сам журналист реакцию коллег не прокомментировал.
Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.
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