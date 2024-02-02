https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html

Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания

Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания - РИА Новости, 02.02.2024

Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который две недели держал кота запертым в квартире, из-за чего тот погиб от... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:34

2024-02-02T08:34

2024-02-02T11:08

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который две недели держал кота запертым в квартире, из-за чего тот погиб от обезвоживания, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел в декабре. Жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки уже долгое время заперт кот без еды и воды. По словам заявительницы, внук хозяйки приезжал на место, но отказался отдать ей животное, заявив, что оставил ему все необходимое. После того как история получила огласку, родственник приехал и выпустил кота. Неравнодушные граждане отвезли его в ветеринарную клинику. "Однако, несмотря на усилия специалистов, организм не справился с последствиями обезвоживания, и кот умер. В отношении 30-летнего красноярца, допустившего гибель животного <...> возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", — говорится в релизе. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

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красноярск

красноярский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, красноярский край