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Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания - РИА Новости, 02.02.2024
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08:34 02.02.2024 (обновлено: 11:08 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html
Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания
Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания - РИА Новости, 02.02.2024
Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания
В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который две недели держал кота запертым в квартире, из-за чего тот погиб от... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:34
2024-02-02T11:08
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который две недели держал кота запертым в квартире, из-за чего тот погиб от обезвоживания, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел в декабре. Жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки уже долгое время заперт кот без еды и воды. По словам заявительницы, внук хозяйки приезжал на место, но отказался отдать ей животное, заявив, что оставил ему все необходимое. После того как история получила огласку, родственник приехал и выпустил кота. Неравнодушные граждане отвезли его в ветеринарную клинику. "Однако, несмотря на усилия специалистов, организм не справился с последствиями обезвоживания, и кот умер. В отношении 30-летнего красноярца, допустившего гибель животного &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", — говорится в релизе. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231113/kot-1909178675.html
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происшествия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Красноярский край
Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания

В Красноярске завели дело против мужчины, из-за которого кот умер без еды и воды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который две недели держал кота запертым в квартире, из-за чего тот погиб от обезвоживания, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
Инцидент произошел в декабре. Жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки уже долгое время заперт кот без еды и воды. По словам заявительницы, внук хозяйки приезжал на место, но отказался отдать ей животное, заявив, что оставил ему все необходимое. После того как история получила огласку, родственник приехал и выпустил кота. Неравнодушные граждане отвезли его в ветеринарную клинику.
"Однако, несмотря на усилия специалистов, организм не справился с последствиями обезвоживания, и кот умер. В отношении 30-летнего красноярца, допустившего гибель животного <...> возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", — говорится в релизе.
Виновному грозит до трех лет лишения свободы.
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