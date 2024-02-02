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Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 02.02.2024
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16:15 02.02.2024 (обновлено: 17:35 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kosovo-1925063788.html
Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово
Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 02.02.2024
Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:15
2024-02-02T17:35
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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей самопровозглашенной республики Косово. Об этом глава государства сообщил в своем обращении.Ранее в пятницу канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии заявила, что силовики вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края. Сообщается, что в ходе операции они провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов, закрыли поликлиники и аптеки.Как подчеркнул Вучич, речь идет о сознательно проводимых Приштиной этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, в частности, это касается фактического запрета использования сербского динара в КиМ. "Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано. &lt;...&gt; В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС, но получат и президенты, и премьеры всех стран — членов Совбеза ООН, включая Россию и КНР, которых мы в консультациях уведомили о своем беспокойстве в связи с ситуацией в Косово и Метохии", — заявил глава государства.По его словам, в письмах он перечисляет односторонние шаги по эскалации ситуации в крае, которые власти Косово предпринимали в течение последних двух с половиной лет. "Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец", — указал Вучич, добавив, что сербский спецпред в организации подаст необходимую заявку в понедельник, 5 февраля. Как заявило в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список", решение Центробанка в Приштине сделать евро единственной валютой для хождения в самопровозглашенной республике — это попытка изгнать сербов с этой территории без оружия. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич указывал, что за прошедший год 13 процентов сербов покинули Косово и Метохию из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.
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в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, ивица дачич, оон, евросоюз, совет безопасности оон
В мире, Приштина, Косово, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Ивица Дачич, ООН, Евросоюз, Совет Безопасности ООН
Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово

Вучич написал письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание СБ ООН из-за Косово

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступает в ООН
Президент Сербии Александр Вучич выступает в ООН - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступает в ООН. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей самопровозглашенной республики Косово. Об этом глава государства сообщил в своем обращении.
Ранее в пятницу канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии заявила, что силовики вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края. Сообщается, что в ходе операции они провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов, закрыли поликлиники и аптеки.
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Как подчеркнул Вучич, речь идет о сознательно проводимых Приштиной этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, в частности, это касается фактического запрета использования сербского динара в КиМ.

Накануне сербский лидер проинформировал посла России в республике Александра Боцан-Харченко о том, что косовоалбанские власти с 1 февраля начали переходный период, после которого местные сербские организации и граждане должны будут использовать евро вместо динара.

При этом ранее Вучич отмечал, что в 2002 году Приштина незаконно ввела евро как свою валюту без согласования с ЕС.

Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Косово также призвали приостановить исполнение решения о запрете сербского динара.

"Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано. <...> В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС, но получат и президенты, и премьеры всех стран — членов Совбеза ООН, включая Россию и КНР, которых мы в консультациях уведомили о своем беспокойстве в связи с ситуацией в Косово и Метохии", — заявил глава государства.
По его словам, в письмах он перечисляет односторонние шаги по эскалации ситуации в крае, которые власти Косово предпринимали в течение последних двух с половиной лет.
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"Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец", — указал Вучич, добавив, что сербский спецпред в организации подаст необходимую заявку в понедельник, 5 февраля.
Как заявило в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список", решение Центробанка в Приштине сделать евро единственной валютой для хождения в самопровозглашенной республике — это попытка изгнать сербов с этой территории без оружия.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич указывал, что за прошедший год 13 процентов сербов покинули Косово и Метохию из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.
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