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Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово

Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 02.02.2024

Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:15

2024-02-02T16:15

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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокационных действий властей самопровозглашенной республики Косово. Об этом глава государства сообщил в своем обращении.Ранее в пятницу канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии заявила, что силовики вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края. Сообщается, что в ходе операции они провели обыски и вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов, закрыли поликлиники и аптеки.Как подчеркнул Вучич, речь идет о сознательно проводимых Приштиной этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, в частности, это касается фактического запрета использования сербского динара в КиМ. "Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано. <...> В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС, но получат и президенты, и премьеры всех стран — членов Совбеза ООН, включая Россию и КНР, которых мы в консультациях уведомили о своем беспокойстве в связи с ситуацией в Косово и Метохии", — заявил глава государства.По его словам, в письмах он перечисляет односторонние шаги по эскалации ситуации в крае, которые власти Косово предпринимали в течение последних двух с половиной лет. "Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец", — указал Вучич, добавив, что сербский спецпред в организации подаст необходимую заявку в понедельник, 5 февраля. Как заявило в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список", решение Центробанка в Приштине сделать евро единственной валютой для хождения в самопровозглашенной республике — это попытка изгнать сербов с этой территории без оружия. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич указывал, что за прошедший год 13 процентов сербов покинули Косово и Метохию из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.

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