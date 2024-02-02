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Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля - РИА Новости, 02.02.2024
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12:24 02.02.2024 (обновлено: 12:31 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/konfiskatsiya-1925004222.html
Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля
Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля - РИА Новости, 02.02.2024
Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля
Совет Федерации на заседании 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению экстремистской... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:24
2024-02-02T12:31
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.В инициативе речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Инициатива также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля

Совфед хочет рассмотреть закон о конфискации имущества за фейки о ВС 7 февраля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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31 января, 15:41
В пояснительной записке отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
В инициативе речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Инициатива также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
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Совет Федерации РФВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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