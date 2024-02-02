https://ria.ru/20240202/konfiskatsiya-1925004222.html

Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля

Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля - РИА Новости, 02.02.2024

Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля

Совет Федерации на заседании 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению экстремистской... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:24

2024-02-02T12:24

2024-02-02T12:31

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.В инициативе речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Инициатива также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность, россия