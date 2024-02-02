https://ria.ru/20240202/kolodets-1925023257.html

В Самарской области возбудили дело после падения ребенка в колодец

В Самарской области возбудили дело после падения ребенка в колодец - РИА Новости, 02.02.2024

В Самарской области возбудили дело после падения ребенка в колодец

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования шестилетнего ребенка, упавшего в открытый колодец в селе Кротовка в Самарской области, сообщило... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:40

2024-02-02T13:40

2024-02-02T13:50

происшествия

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 2 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования шестилетнего ребенка, упавшего в открытый колодец в селе Кротовка в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. По данным следователей, 31 января в селе Кротовка Кинель – Черкасского района шестилетний ребенок упал в открытый колодец, в результате чего получил телесные повреждения. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что мальчик получил повреждения спины. Сейчас он находится на лечении в стационаре Самарской областной клинической больницы Середавина. "По данному факту следственным отделом по городу Отрадному следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении ведомства. По результатам расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц организации ЖКХ, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации.

https://ria.ru/20240201/kolodets-1924801375.html

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происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)