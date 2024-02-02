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Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн - РИА Новости, 02.02.2024
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21:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/kniga-1925128671.html
Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн
Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн - РИА Новости, 02.02.2024
Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн
Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:28
2024-02-02T21:28
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
захар прилепин
афганистан
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные, сообщила председатель фонда Анна Цивилева. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "У нас родилась такая идея (создать книгу на основе историй участников предыдущих локальных конфликтов - ред.) именно на сцене, когда выходили с приветственными словами наши седовласые герои предыдущих локальных войн и конфликтов, когда я видела их глаза в зале, - они у нас были приглашены в качестве почетных гостей", - сказала Цивилева журналистам после презентации. Она отметила важность увековечивания памяти героев, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей страны и добавила, что это стало бы актом справедливости. "Мои сослуживцы по Чечне и мои товарищи по другим кампаниям... участвуют в этой войне… Надо успеть записать все эти истории. И афганцы тоже живы. То есть сколько было мощнейших историй подвигов, конфликтов, которые мы преодолели, в которых мы, более того, победили. Поэтому я Анну Евгеньевну (Цивилеву - ред.) прошу, чтобы мы эту историю не заканчивали, продолжали и тянули дальше", - заявил писатель Захар Прилепин.
https://ria.ru/20240202/veb-1925109539.html
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выставка-форум "россия", захар прилепин, афганистан, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Захар Прилепин, Афганистан, Общество
Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн

Цивилева: "Защитники Отечества" издадут книгу рассказов ветеранов локальных войн

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСотрудница филиала фонда "Защитники Отечества"
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные, сообщила председатель фонда Анна Цивилева.
В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

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Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

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14 из 17
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Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
"У нас родилась такая идея (создать книгу на основе историй участников предыдущих локальных конфликтов - ред.) именно на сцене, когда выходили с приветственными словами наши седовласые герои предыдущих локальных войн и конфликтов, когда я видела их глаза в зале, - они у нас были приглашены в качестве почетных гостей", - сказала Цивилева журналистам после презентации.
Она отметила важность увековечивания памяти героев, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей страны и добавила, что это стало бы актом справедливости.
"Мои сослуживцы по Чечне и мои товарищи по другим кампаниям... участвуют в этой войне… Надо успеть записать все эти истории. И афганцы тоже живы. То есть сколько было мощнейших историй подвигов, конфликтов, которые мы преодолели, в которых мы, более того, победили. Поэтому я Анну Евгеньевну (Цивилеву - ред.) прошу, чтобы мы эту историю не заканчивали, продолжали и тянули дальше", - заявил писатель Захар Прилепин.
Церемония заключения соглашения о сотрудничестве между фондом Защитники Отечества и ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
ВЭБ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в поддержке ветеранов СВО
Вчера, 19:23
 
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