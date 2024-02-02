https://ria.ru/20240202/kniga-1925128671.html

Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн

Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн - РИА Новости, 02.02.2024

Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн

Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T21:28

2024-02-02T21:28

2024-02-02T21:28

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

захар прилепин

афганистан

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные, сообщила председатель фонда Анна Цивилева. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "У нас родилась такая идея (создать книгу на основе историй участников предыдущих локальных конфликтов - ред.) именно на сцене, когда выходили с приветственными словами наши седовласые герои предыдущих локальных войн и конфликтов, когда я видела их глаза в зале, - они у нас были приглашены в качестве почетных гостей", - сказала Цивилева журналистам после презентации. Она отметила важность увековечивания памяти героев, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей страны и добавила, что это стало бы актом справедливости. "Мои сослуживцы по Чечне и мои товарищи по другим кампаниям... участвуют в этой войне… Надо успеть записать все эти истории. И афганцы тоже живы. То есть сколько было мощнейших историй подвигов, конфликтов, которые мы преодолели, в которых мы, более того, победили. Поэтому я Анну Евгеньевну (Цивилеву - ред.) прошу, чтобы мы эту историю не заканчивали, продолжали и тянули дальше", - заявил писатель Захар Прилепин.

https://ria.ru/20240202/veb-1925109539.html

афганистан

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выставка-форум "россия", захар прилепин, афганистан, общество