Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные, сообщила председатель фонда Анна Цивилева. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "У нас родилась такая идея (создать книгу на основе историй участников предыдущих локальных конфликтов - ред.) именно на сцене, когда выходили с приветственными словами наши седовласые герои предыдущих локальных войн и конфликтов, когда я видела их глаза в зале, - они у нас были приглашены в качестве почетных гостей", - сказала Цивилева журналистам после презентации. Она отметила важность увековечивания памяти героев, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей страны и добавила, что это стало бы актом справедливости. "Мои сослуживцы по Чечне и мои товарищи по другим кампаниям... участвуют в этой войне… Надо успеть записать все эти истории. И афганцы тоже живы. То есть сколько было мощнейших историй подвигов, конфликтов, которые мы преодолели, в которых мы, более того, победили. Поэтому я Анну Евгеньевну (Цивилеву - ред.) прошу, чтобы мы эту историю не заканчивали, продолжали и тянули дальше", - заявил писатель Захар Прилепин.
Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" намерен выпустить книгу на основе историй ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные, сообщила председатель фонда Анна Цивилева.
В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
"У нас родилась такая идея (создать книгу на основе историй участников предыдущих локальных конфликтов - ред.) именно на сцене, когда выходили с приветственными словами наши седовласые герои предыдущих локальных войн и конфликтов, когда я видела их глаза в зале, - они у нас были приглашены в качестве почетных гостей", - сказала Цивилева журналистам после презентации.
Она отметила важность увековечивания памяти героев, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей страны и добавила, что это стало бы актом справедливости.
"Мои сослуживцы по Чечне и мои товарищи по другим кампаниям... участвуют в этой войне… Надо успеть записать все эти истории. И афганцы тоже живы. То есть сколько было мощнейших историй подвигов, конфликтов, которые мы преодолели, в которых мы, более того, победили. Поэтому я Анну Евгеньевну (Цивилеву - ред.) прошу, чтобы мы эту историю не заканчивали, продолжали и тянули дальше", - заявил писатель Захар Прилепин.
ВЭБ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в поддержке ветеранов СВО
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