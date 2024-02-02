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Киров к своему 650-летию будет полностью газифицирован - РИА Новости, 02.02.2024
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Кировская область
 
15:25 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/kirov-1925048822.html
Киров к своему 650-летию будет полностью газифицирован
Киров к своему 650-летию будет полностью газифицирован - РИА Новости, 02.02.2024
Киров к своему 650-летию будет полностью газифицирован
Город Киров будет полностью газифицирован к своему 650-летию, которое будет отмечаться летом 2024 года, по программе догазификации выполнено уже 93% работ,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:25
2024-02-02T15:25
кировская область
киров
александр соколов
андрей турчак
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Город Киров будет полностью газифицирован к своему 650-летию, которое будет отмечаться летом 2024 года, по программе догазификации выполнено уже 93% работ, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году провел переговоры с генеральным директором ООО "Межрегионгаз" Сергеем Густовым, в результате которых была достигнута договоренность о подведении газа во все 86 негазифицированных слобод и деревень, входящих в состав города Кирова. "К юбилею Кирова мы создали все условия для газификации домовладений потребителей во всех слободах, деревнях, входящих в состав Кирова, и в микрорайонах города. "Газпром" ведет активную работу по прокладке сетей, а мы помогаем кировчанам. Ведь все преимущества газификации люди ощущают, когда голубое топливо приходит в жилые дома. Потому мы компенсируем многим жителям до 100 тысяч рублей расходов на покупку и установку необходимого оборудования. И участникам специальной военной операции, и многодетным семьям, и многим другим категориям", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Работы по догазификации населенных пунктов в городской черте начались в 2022 году. К июню 2024 года – к 650-летнему юбилею Кирова – планируется полностью завершить их. Таким образом, ко Дню города вся его территория будет газифицирована – газ получат более 6 тысяч домовладений. Отмечается, что сейчас газовыми компаниями региона выполнено уже 93% работ. "Благодаря социальному проекту по догазификации, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, десятки тысяч россиян получили возможность газифицировать свой дом. В Кирове мы провели масштабную работу по газификации населенных пунктов, построив 163 распределительных газопровода общей протяженностью 294 километра газовых сетей. В результате свыше 6 тысяч кировчан получили возможность газифицироваться. Сегодня природный газ приходит в медицинские и социальные учреждения: на сетевое топливо переведено отделение общей врачебной (семейной) практики в селе Русском, сейчас подводятся газовые сети к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Порошино", - приводятся в сообщении слова Густова. Как отметил посетивший Кировскую область первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, за два года во всех поселках и слободах агломерации Кирова обеспечена техническая возможность подключения к сетям. "Остается только заключить договоры, и газ в течение максимум трех месяцев будет подведен к домам. По программе в Кировской области будут газифицированы ещё 114 населенных пунктов. Почти 40 тысяч домов смогут бесплатно подключиться к газу", - сказал он. Подчеркивается, что в настоящее время идет газификация и "воздушных ворот" Кирова – аэропорта "Победилово". Работы также планируют завершить к 650-летию Хлынова-Вятки-Кирова.
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киров, александр соколов, андрей турчак, совет федерации рф, жкх
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, ЖКХ

Киров к своему 650-летию будет полностью газифицирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Горелка газовой плиты
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Город Киров будет полностью газифицирован к своему 650-летию, которое будет отмечаться летом 2024 года, по программе догазификации выполнено уже 93% работ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году провел переговоры с генеральным директором ООО "Межрегионгаз" Сергеем Густовым, в результате которых была достигнута договоренность о подведении газа во все 86 негазифицированных слобод и деревень, входящих в состав города Кирова.
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"К юбилею Кирова мы создали все условия для газификации домовладений потребителей во всех слободах, деревнях, входящих в состав Кирова, и в микрорайонах города. "Газпром" ведет активную работу по прокладке сетей, а мы помогаем кировчанам. Ведь все преимущества газификации люди ощущают, когда голубое топливо приходит в жилые дома. Потому мы компенсируем многим жителям до 100 тысяч рублей расходов на покупку и установку необходимого оборудования. И участникам специальной военной операции, и многодетным семьям, и многим другим категориям", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Работы по догазификации населенных пунктов в городской черте начались в 2022 году. К июню 2024 года – к 650-летнему юбилею Кирова – планируется полностью завершить их. Таким образом, ко Дню города вся его территория будет газифицирована – газ получат более 6 тысяч домовладений. Отмечается, что сейчас газовыми компаниями региона выполнено уже 93% работ.
"Благодаря социальному проекту по догазификации, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, десятки тысяч россиян получили возможность газифицировать свой дом. В Кирове мы провели масштабную работу по газификации населенных пунктов, построив 163 распределительных газопровода общей протяженностью 294 километра газовых сетей. В результате свыше 6 тысяч кировчан получили возможность газифицироваться. Сегодня природный газ приходит в медицинские и социальные учреждения: на сетевое топливо переведено отделение общей врачебной (семейной) практики в селе Русском, сейчас подводятся газовые сети к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Порошино", - приводятся в сообщении слова Густова.
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Как отметил посетивший Кировскую область первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, за два года во всех поселках и слободах агломерации Кирова обеспечена техническая возможность подключения к сетям. "Остается только заключить договоры, и газ в течение максимум трех месяцев будет подведен к домам. По программе в Кировской области будут газифицированы ещё 114 населенных пунктов. Почти 40 тысяч домов смогут бесплатно подключиться к газу", - сказал он.
Подчеркивается, что в настоящее время идет газификация и "воздушных ворот" Кирова – аэропорта "Победилово". Работы также планируют завершить к 650-летию Хлынова-Вятки-Кирова.
 
Кировская областьКировАлександр СоколовАндрей ТурчакСовет Федерации РФЖКХ
 
 
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