https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924954817.html
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:33
2024-02-02T09:33
2024-02-02T10:24
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия", - сказал Мишустин выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров из-за аварии на ТЭЦ вернулся в Бишкек и не примет участие в межправсовете ЕАЭС в Алма-Ате.
https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924943848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, бишкек, михаил мишустин, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Мишустин: Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ