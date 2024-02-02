https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924954817.html

Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024

Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:33

2024-02-02T09:33

2024-02-02T10:24

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия", - сказал Мишустин выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров из-за аварии на ТЭЦ вернулся в Бишкек и не примет участие в межправсовете ЕАЭС в Алма-Ате.

https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924943848.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, киргизия, бишкек, михаил мишустин, евразийский экономический союз