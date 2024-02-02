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Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
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09:33 02.02.2024 (обновлено: 10:24 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924954817.html
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке
Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:33
2024-02-02T10:24
в мире
россия
киргизия
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михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия", - сказал Мишустин выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров из-за аварии на ТЭЦ вернулся в Бишкек и не примет участие в межправсовете ЕАЭС в Алма-Ате.
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в мире, россия, киргизия, бишкек, михаил мишустин, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Россия предложила помощь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Мишустин: Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

© SputnikМесто аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия", - сказал Мишустин выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров из-за аварии на ТЭЦ вернулся в Бишкек и не примет участие в межправсовете ЕАЭС в Алма-Ате.
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти
Вчера, 07:34
 
В миреРоссияКиргизияБишкекМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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