https://ria.ru/20240202/iran-1925036131.html

Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах

Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах - РИА Новости, 02.02.2024

Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах

Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:23

2024-02-02T14:23

2024-02-02T14:23

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики. "В ходе крупнейшей совместной разведывательной и контрразведывательной операции против разведорганизаций Израиля была получена уникальная и беспрецедентная информация, и немедленно началось расследование. Одним из крупнейших достижений… стало выявление десятков шпионов, а также террористических элементов, связанных с Израилем, в 28 странах мира в Азии, Африки и Европе", - цитирует агентство Tasnim заявление иранского министерства. Отмечается, что несколько разведчиков было выявлено в Тегеране и ряде других провинций страны, они находятся под постоянным наблюдением служб безопасности. Министерство также сообщает, что был выявлен ряд шпионов-иранцев, работающих на Израиль и проживающих за рубежом, "относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений министерства разведки Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты".

https://ria.ru/20231122/mossad-1911209143.html

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азия

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, азия, африка, европа, иран