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Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах - РИА Новости, 02.02.2024
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14:23 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/iran-1925036131.html
Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах
Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах - РИА Новости, 02.02.2024
Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах
Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:23
2024-02-02T14:23
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики. "В ходе крупнейшей совместной разведывательной и контрразведывательной операции против разведорганизаций Израиля была получена уникальная и беспрецедентная информация, и немедленно началось расследование. Одним из крупнейших достижений… стало выявление десятков шпионов, а также террористических элементов, связанных с Израилем, в 28 странах мира в Азии, Африки и Европе", - цитирует агентство Tasnim заявление иранского министерства. Отмечается, что несколько разведчиков было выявлено в Тегеране и ряде других провинций страны, они находятся под постоянным наблюдением служб безопасности. Министерство также сообщает, что был выявлен ряд шпионов-иранцев, работающих на Израиль и проживающих за рубежом, "относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений министерства разведки Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты".
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в мире, израиль, азия, африка, европа, иран
В мире, Израиль, Азия, Африка, Европа, Иран
Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах

Иранская разведка выявила десятки израильских шпионов в Азии, Африке и Европе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики.
«
"В ходе крупнейшей совместной разведывательной и контрразведывательной операции против разведорганизаций Израиля была получена уникальная и беспрецедентная информация, и немедленно началось расследование. Одним из крупнейших достижений… стало выявление десятков шпионов, а также террористических элементов, связанных с Израилем, в 28 странах мира в Азии, Африки и Европе", - цитирует агентство Tasnim заявление иранского министерства.
Отмечается, что несколько разведчиков было выявлено в Тегеране и ряде других провинций страны, они находятся под постоянным наблюдением служб безопасности. Министерство также сообщает, что был выявлен ряд шпионов-иранцев, работающих на Израиль и проживающих за рубежом, "относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений министерства разведки Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты".
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