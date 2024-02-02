Иранская разведка выявила израильских шпионов в 28 странах
Иранская разведка выявила десятки израильских шпионов в Азии, Африке и Европе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Иранская разведка выявила шпионов израильской разведки как минимум в 28 странах в Азии, Африке и Европе, ряд агентов работают в нескольких провинциях Ирана, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики.
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"В ходе крупнейшей совместной разведывательной и контрразведывательной операции против разведорганизаций Израиля была получена уникальная и беспрецедентная информация, и немедленно началось расследование. Одним из крупнейших достижений… стало выявление десятков шпионов, а также террористических элементов, связанных с Израилем, в 28 странах мира в Азии, Африки и Европе", - цитирует агентство Tasnim заявление иранского министерства.
Отмечается, что несколько разведчиков было выявлено в Тегеране и ряде других провинций страны, они находятся под постоянным наблюдением служб безопасности. Министерство также сообщает, что был выявлен ряд шпионов-иранцев, работающих на Израиль и проживающих за рубежом, "относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений министерства разведки Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты".