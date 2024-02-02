https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html

Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов - РИА Новости, 02.02.2024

Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T21:19

2024-02-02T21:19

2024-02-02T21:49

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россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, сообщается на сайте ведомства."Второго февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Картавин*, С. А. Козловский*, О. П. Орлов*, Н. П. Соколов*, С. Н. Степанов*, а также М. Ю. Чимаров*", - говорится в сообщении.В частности, по данным ведомства, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.Директор сообщества "Викимедиа.ру" Станислав Козловский*, также включенный в реестр иноагентов, создавал для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов. Кроме того, он взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории России.Председатель совета правозащитного центра "Мемориал"*** (внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован) Олег Орлов*, историк и замдиректора Президентского фонда "Ельцин-центр" Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов* выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию, принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, являются членами организаций, включенных в реестр иностранных агентов. А активист Михаил Чимаров* ко всему прочему распространял пропаганду ЛГБТ**-отношений (движение ЛГБТ** признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ).* Физические лица, выполняющие функции иноагентов** Запрещенное в России экстремистское движение.*** Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

https://radiosputnik.ru/20231122/minyust-1911010445.html

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общество, россия, украина