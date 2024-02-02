Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях
Мишустин: в критически значимых отраслях ИИ используют с учетом нацинтересов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
«
"В "мозгах" российского GigaChat и западного, в частности, ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – например, в науку, медицину, промышленность – очень важно использовать модели, отвечающие общечеловеческим, мировым ценностям и, конечно, собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.