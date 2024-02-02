https://ria.ru/20240202/ii-1924968585.html

Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях

Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях - РИА Новости, 02.02.2024

Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях

При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:21

2024-02-02T10:21

2024-02-02T10:21

технологии

россия

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. "В "мозгах" российского GigaChat и западного, в частности, ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – например, в науку, медицину, промышленность – очень важно использовать модели, отвечающие общечеловеческим, мировым ценностям и, конечно, собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин