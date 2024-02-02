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Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях - РИА Новости, 02.02.2024
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10:21 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ii-1924968585.html
Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях
Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях
При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:21
2024-02-02T10:21
технологии
россия
михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. "В "мозгах" российского GigaChat и западного, в частности, ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – например, в науку, медицину, промышленность – очень важно использовать модели, отвечающие общечеловеческим, мировым ценностям и, конечно, собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях

Мишустин: в критически значимых отраслях ИИ используют с учетом нацинтересов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
«
"В "мозгах" российского GigaChat и западного, в частности, ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли – например, в науку, медицину, промышленность – очень важно использовать модели, отвечающие общечеловеческим, мировым ценностям и, конечно, собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ
Вчера, 09:51
 
ТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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