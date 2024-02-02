https://ria.ru/20240202/gosoboronzakaz-1925085734.html
Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят
Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят - РИА Новости, 02.02.2024
Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят
Президент России Владимир Путин сообщил, что государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, отметив,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:23
2024-02-02T17:23
2024-02-02T18:27
владимир путин
безопасность
общероссийский народный фронт
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, отметив, что его выполнение сейчас идет практически на уровне 100%."Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием. Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Президент добавил, что выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет практически на уровне 100%. "Уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231229/proekt-1919025046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, общероссийский народный фронт, россия
Владимир Путин, Безопасность, Общероссийский народный фронт, Россия
Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят
Путин: гособоронзаказ на 2024 год увеличен и полностью обеспечен финансированием
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, отметив, что его выполнение сейчас идет практически на уровне 100%.
"Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием. Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".
Президент добавил, что выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет практически на уровне 100%. "Уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь", - подчеркнул он.
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ