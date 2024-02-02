https://ria.ru/20240202/gosoboronzakaz-1925085734.html

Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят

Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят - РИА Новости, 02.02.2024

Путин выразил уверенность, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят

Президент России Владимир Путин сообщил, что государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, отметив,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:23

2024-02-02T17:23

2024-02-02T18:27

владимир путин

безопасность

общероссийский народный фронт

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, отметив, что его выполнение сейчас идет практически на уровне 100%."Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием. Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Президент добавил, что выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет практически на уровне 100%. "Уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231229/proekt-1919025046.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, общероссийский народный фронт, россия