https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html

Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года

Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года - РИА Новости, 02.02.2024

Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года

Во втором квартале текущего года будет решен вопрос с догазификацией жилого дома в деревне Алексино Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:28

2024-02-02T16:28

2024-02-02T16:28

вологодская область

андрей луценко

жкх

газификация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f19d6f54b474b9306bbdb87f8046f247.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года будет решен вопрос с догазификацией жилого дома в деревне Алексино Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Этот вопрос обсуждался на личном приеме председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. К нему обратилась жительница населенного пункта Галина Карташева. "Мы заключили договор на догазификацию нашего дома в ноябре 2021 года со сроком исполнения до декабря 2022 года. Но работы так и не были проведены, хотя внутри участка мы уже все сделали", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба. На приеме присутствовал начальник юридического отдела АО "Газпром газораспределение Вологда" Алексей Рычков. Он пояснил, что работы по догазификации были переданы одной из подрядных организаций. По его словам, задержка сроков выполнения работ случилась из-за долгого согласования проектной документации с сетевыми организациями. "Кроме того, ряд организационных моментов был упущен по объективным причинам", - сказал Рычков. Как рассказали специалисты, в настоящий момент проведены все основные работы. "Осталось достроить 200 метров сетей до участка заявительницы. Специалисты пообещали, что газ в доме подключат уже во втором квартале 2024 года. Будем держать связь с Галиной Владимировной", - цитирует пресс-служба Луценко.

https://ria.ru/20240201/zakonoproekty-1924769397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жкх, газификация