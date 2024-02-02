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Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года - РИА Новости, 02.02.2024
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Вологодская область
 
16:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html
Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года
Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года - РИА Новости, 02.02.2024
Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года
Во втором квартале текущего года будет решен вопрос с догазификацией жилого дома в деревне Алексино Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:28
2024-02-02T16:28
вологодская область
андрей луценко
жкх
газификация
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года будет решен вопрос с догазификацией жилого дома в деревне Алексино Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Этот вопрос обсуждался на личном приеме председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. К нему обратилась жительница населенного пункта Галина Карташева. "Мы заключили договор на догазификацию нашего дома в ноябре 2021 года со сроком исполнения до декабря 2022 года. Но работы так и не были проведены, хотя внутри участка мы уже все сделали", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба. На приеме присутствовал начальник юридического отдела АО "Газпром газораспределение Вологда" Алексей Рычков. Он пояснил, что работы по догазификации были переданы одной из подрядных организаций. По его словам, задержка сроков выполнения работ случилась из-за долгого согласования проектной документации с сетевыми организациями. "Кроме того, ряд организационных моментов был упущен по объективным причинам", - сказал Рычков. Как рассказали специалисты, в настоящий момент проведены все основные работы. "Осталось достроить 200 метров сетей до участка заявительницы. Специалисты пообещали, что газ в доме подключат уже во втором квартале 2024 года. Будем держать связь с Галиной Владимировной", - цитирует пресс-служба Луценко.
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андрей луценко, жкх, газификация
Вологодская область, Андрей Луценко, ЖКХ, газификация

Луценко: жилой дом в деревне Алексино газифицируют во II квартале 2024 года

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года будет решен вопрос с догазификацией жилого дома в деревне Алексино Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Этот вопрос обсуждался на личном приеме председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. К нему обратилась жительница населенного пункта Галина Карташева.
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"Мы заключили договор на догазификацию нашего дома в ноябре 2021 года со сроком исполнения до декабря 2022 года. Но работы так и не были проведены, хотя внутри участка мы уже все сделали", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба.
На приеме присутствовал начальник юридического отдела АО "Газпром газораспределение Вологда" Алексей Рычков. Он пояснил, что работы по догазификации были переданы одной из подрядных организаций. По его словам, задержка сроков выполнения работ случилась из-за долгого согласования проектной документации с сетевыми организациями.
"Кроме того, ряд организационных моментов был упущен по объективным причинам", - сказал Рычков.
Как рассказали специалисты, в настоящий момент проведены все основные работы.
"Осталось достроить 200 метров сетей до участка заявительницы. Специалисты пообещали, что газ в доме подключат уже во втором квартале 2024 года. Будем держать связь с Галиной Владимировной", - цитирует пресс-служба Луценко.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖКХгазификация
 
 
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