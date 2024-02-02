https://ria.ru/20240202/gaza-1925126843.html

США, Катар и Египет предложили сделать паузу в боевых действиях в Газе

США, Катар и Египет предложили сделать паузу в боевых действиях в Газе - РИА Новости, 02.02.2024

США, Катар и Египет предложили сделать паузу в боевых действиях в Газе

США, Катар и Египет выступили с предложением о введении более длинной паузы в боевых действиях в секторе Газа, а также об освобождении заложников, заявила... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T21:07

2024-02-02T21:07

2024-02-02T21:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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сша

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египет

линда томас-гринфилд

израиль

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ООН, 2 фев - РИА Новости. США, Катар и Египет выступили с предложением о введении более длинной паузы в боевых действиях в секторе Газа, а также об освобождении заложников, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд."Чтобы проложить дорогу в направлении этого будущего (мирного сосуществования израильтян и палестинцев - ред.), мы неустанно работали с Катаром, Египтом и другими региональными партнерами над мощным убедительным предложением. Наше взаимодействие является лучшей возможностью для воссоединения всех заложников с их семьями", - сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, это предложение "смогло бы ввести более продолжительную гуманитарную паузу - длиннее той, что была в ноябре, которая позволила бы доставить больше воды, горючего, медикаментов палестинским мирным гражданам"."Если это соглашение будет принято и имплементировано, оно продвинет все стороны на шаг к созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий. Совбез обязан делать так, чтобы любые действия, которые мы будем предпринимать в предстоящие дни, увеличивали давление на ХАМАС, с тем чтобы (палестинское движение - ред.) приняло предложение", - подчеркнула она.При этом постпред США дала понять, что Вашингтон категорически не устраивает проект резолюции СБ ООН, подготовленный ранее Алжиром. В нем, в частности, содержится требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Томас-Гринфилд назвала его несвоевременным."Полагаем, что проект резолюции, предложенной Алжиром, не позволяет этого добиться. Этот проект резолюции может поставить под угрозу чувствительные переговоры, пустив под откос дипломатический процесс, нацеленный на освобождение заложников и установление длительной паузы, которая нужна палестинцам и гуманитарным сотрудникам", - заявила она.Соединенные Штаты уже не раз блокировали в СБ ООН решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Ранее, 18 октября, Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда США объяснили свое решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, сша, в мире, катар, египет, линда томас-гринфилд, израиль, хамас