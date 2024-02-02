https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html

Французские фермеры вывалили полторы тонны отходов в Ажене

Французские фермеры вывалили полторы тонны отходов в Ажене - РИА Новости, 02.02.2024

Французские фермеры вывалили полторы тонны отходов в Ажене

Мэр французской коммуны Ажен, где в ходе протестов фермеры устраивали беспорядки, сообщил, что ущерб для города составил 400 тысяч евро, передаёт издание Sud... РИА Новости, 02.02.2024

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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр французской коммуны Ажен, где в ходе протестов фермеры устраивали беспорядки, сообщил, что ущерб для города составил 400 тысяч евро, передаёт издание Sud Ouest. Несколько дней подряд фермеры поливали навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Также они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. Уборка последствий беспорядков в коммуне Ажен на юге Франции почти завершена, и власти подвели предварительные итоги ущерба от протестных акций фермеров. Так, в ходе акции у префектуры департамента Ло и Гаронна в центре города они вывалили более 1,5 тонн отходов. Мэр Ажена, Жан Дионис дю Сежур, сообщил, что стоимость ущерба составила 400 тысяч евро, часть суммы будет выделена из бюджета города. Он отметил, что бремя выплаты не ляжет на аграриев, подчеркнув, что "в этом сельском департаменте все поддерживают фермеров". Мэр потребовал, чтобы государство покрыло расходы на ремонт повреждённых зданий и дорожного покрытия, поврежденного в ходе поджогов соломы и стогов сена. Ранее сообщалось, что Тулуза понесла "беспрецедентный" для города ущерб в 90 тысяч евро из-за акций аграриев. В эту сумму обошлась "долгая и трудная" уборка навоза и отходов, вываленных протестующими в центре города. В метрополии сообщили, что подали жалобу. Мэр города Жан Муден позже сообщил, что счёт за уборку будет направлен организаторам манифестаций. В пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240202/polsha-1925022098.html

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924891630.html

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