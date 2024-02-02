https://ria.ru/20240202/fermery-1924978057.html

Французские фермеры начинают снимать блокаду дорог вокруг Парижа

Французские фермеры начинают снимать блокаду дорог вокруг Парижа - РИА Новости, 02.02.2024

Французские фермеры начинают снимать блокаду дорог вокруг Парижа

Французские фермеры, перекрывавшие несколько дней трассы вокруг Парижа, начинают снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки, сообщает в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:50

2024-02-02T10:50

2024-02-02T11:02

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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Французские фермеры, перекрывавшие несколько дней трассы вокруг Парижа, начинают снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки, сообщает в пятницу телеканал BFMTV. Накануне премьер-министр Габриэль Атталь объявил о ряде новых мер по поддержке сельского хозяйства во Франции. Профсоюзы фермеров заявили о снятии блокад автотрасс, но добавили, что готовы повторить акции при невыполнении властями обещаний. "В Парижском регионе фермеры собираются постепенно в течение дня сворачивать свои лагеря", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что рано утром в пятницу дороги были ещё перекрыты, однако многие из них вновь откроются позднее днём. В частности, работы по снятию блокады на шоссе А6 к югу от Парижа начались ещё в четверг вечером, движение по нему восстановится в 10 утра по местному времени (12.00 мск), передаёт BFMTV. В пятницу утром протесты завершатся и на автомагистрали А10 к юго-западу от французской столицы. Трасса А13, ведущая от Парижа на северо-запад, также готовится к открытию. На востоке города фермеры, перекрывшие автотрассу А4, начали освобождать дорогу, сообщает телеканал. Как напоминает BFMTV, накануне обратно отправилась и прибывшая из Ажена колонна из 300 тракторов, которая добиралась до столицы несколько дней. Многие из фермеров так и не смогли добраться до крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис под Парижем из-за блокад дорог и мостов правоохранителями, другие были задержаны после попытки захватить его, говорится в материале. По словам сопредседателя местного подразделения профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale), аграрии не добились желаемого, однако не желают идти на конфронтацию с силами правопорядка. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция, европа