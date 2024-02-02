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ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе

ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 02.02.2024

ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали в пятницу трассу Ясиноватая — Горловка в Ясиноватском районе, применив дрон-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:25

2024-02-02T15:25

2024-02-02T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу трассу Ясиноватая — Горловка в Ясиноватском районе, применив дрон-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранение получил мужчина 1996 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая