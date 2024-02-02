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ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/donbass-1925049081.html
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали в пятницу трассу Ясиноватая — Горловка в Ясиноватском районе, применив дрон-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:25
2024-02-02T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу трассу Ясиноватая — Горловка в Ясиноватском районе, применив дрон-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранение получил мужчина 1996 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ясиноватая
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка с использованием дрона-камикадзе

СЦКК: ВСУ применили дрон-камикадзе при атаке на трассу Ясиноватая — Горловка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу трассу Ясиноватая — Горловка в Ясиноватском районе, применив дрон-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ВСУ в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки.
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранение получил мужчина 1996 года рождения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЯсиноватая
 
 
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