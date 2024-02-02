https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков

Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2024

Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков

Турция сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов, которые пытаются заставить ее минимизировать взаимодействие с Россией, но Турция сохраняет... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:04

2024-02-02T14:04

2024-02-02T14:04

турция

россия

дмитрий песков

в мире

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов, которые пытаются заставить ее минимизировать взаимодействие с Россией, но Турция сохраняет самостоятельность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность", - сказал он журналистам.

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турция, россия, дмитрий песков, в мире