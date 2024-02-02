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Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков
Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2024
Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков
Турция сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов, которые пытаются заставить ее минимизировать взаимодействие с Россией, но Турция сохраняет... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:04
2024-02-02T14:04
2024-02-02T14:04
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов, которые пытаются заставить ее минимизировать взаимодействие с Россией, но Турция сохраняет самостоятельность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность", - сказал он журналистам.
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турция, россия, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков
Песков: Турция сталкивается давлением англосаксов в вопросе сотрудничества с РФ
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция сталкивается с беспрецедентным давлением англосаксов, которые пытаются заставить ее минимизировать взаимодействие с Россией, но Турция сохраняет самостоятельность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность", - сказал он журналистам.
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США