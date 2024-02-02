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Биография Валерия Чкалова

Биография Валерия Чкалова - РИА Новости, 02.02.2024

Биография Валерия Чкалова

Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля (20 января по старому стилю) 1904 года в селе Василево Нижегородской... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:30

2024-02-02T00:30

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справки

чкаловск

валерий чкалов

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Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля (20 января по старому стилю) 1904 года в селе Василево Нижегородской губернии (сейчас город Чкаловск Нижегородской области) в семье мастера-котельщика.В 1916-1918 годах, после окончания сельской школы, учился в ремесленном училище в городе Череповце. В 1918-1919 годах работал молотобойцем, кочегаром.Осенью 1919 года добровольно вступил в Красную армию, был слесарем по ремонту и сборке самолетов и моторов 4-го Канавинского авиационного парка в Нижнем Новгороде. В 1921 году Чкалов добился направления на учебу в Егорьевскую школу авиации Рабоче-крестьянского Красного Воздушного флота. В 1922 году, после ее окончания, был направлен в 2-ю Военную школу летчиков Красного Воздушного флота в Борисоглебске, где совершил свой первый самостоятельный полет на британском биплане Avro 504. Окончил учебное заведение в 1923 году. Как один из лучших курсантов Чкалов был направлен в 1-ю Высшую школу Красных военных летчиков Рабоче-крестьянской Красной армии в Москве, затем в Высшую военную авиационную школу воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове, которые окончил практически одновременно в 1924 году.В июне 1924 года в качестве военного летчика-истребителя Чкалов был направлен для прохождения службы в Ленинградскую 1-ю Краснознаменную авиационную истребительную эскадрилью имени П.Н. Нестерова. По своим летным качествам он заметно выделялся среди сослуживцев – мастерски владел практически всеми фигурами сложного пилотирования: "бочками", "штопорами", полетами вверх колесами и др. Однако за неуставные полеты Чкалов неоднократно получал дисциплинарные взыскания. В ноябре 1925 года он был демобилизован и осужден на шесть месяцев за "поведение, дискредитирующее звание бойца Красной армии"; в 1926 году восстановлен в армии и направлен в ту же часть, которая в то время базировалась в Гатчине. В 1927 году Чкалов был делегирован в Москву как лучший летчик Ленинградской авиаэскадрильи для участия в параде в честь 10-й годовщины Октябрьской революции. За блестящее летное мастерство получил благодарность в приказе наркома обороны Климента Ворошилова.В марте 1928 года Чкалов был переведен в состав 15-й Брянской истребительной авиационной эскадрильи на должность командира звена. В том же году, перегоняя самолеты из Гомеля в Брянск, он вел группу на бреющем полете и врезался в телеграфные провода. Был осужден на один год, но через 16 суток освобожден постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и уволен из армии в запас.В начале 1929 года Чкалов вернулся в Ленинград и работал летчиком-инструктором Ленинградского авиационного клуба Общества друзей Воздушного флота (позднее Осоавиахим). По его инициативе были созданы школа и центр планерного спорта, где осуществлялись практические полеты в Дудергофе (исторический район Красного Села).В ноябре 1930 года Чкалов был восстановлен в воинском звании и направлен на работу летчиком-испытателем в московский Научно-испытательный институт Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии (НИИ ВВС РККА). За два года работы в институте Чкалов совершил более 800 испытательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов самолетов, участвовал в испытаниях воздушного авианосца, который представлял собой тяжелый бомбардировщик, несший на своих крыльях и фюзеляже до пяти самолетов-истребителей.В 1932 году НИИ ВВС РККА был переведен на аэродром в районе города Щелково Московской области. Перебазирование превратилось в первый воздушный парад с пролетом над Красной площадью. Возглавил колонну из 46 крылатых машин (по три в ряд) самолет ТБ-3 с бортовым номером 311, управляемый экипажем Валерия Чкалова. В январе 1933 года Чкалов был назначен летчиком-испытателем Московского авиационного завода № 39 имени В.Р. Менжинского. Он испытывал воздушные истребители танков ВИТ-1, ВИТ-2, тяжелые бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3, а также самолеты-истребители авиаконструктора Николая Поликарпова – истребитель бипланной системы И-15 с последующими модификациями и один из первых монопланов истребитель И-16, составивших основу истребительной авиации ВВС СССР довоенного периода. Всего через руки Чкалова прошло свыше 70 различных типов самолетов. За время работы испытатель также разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа – восходящий "штопор" и замедленную "бочку".20-22 июля 1936 года Валерий Чкалов на самолете АНТ-25 авиаконструктора Андрея Туполева в качестве командира экипажа (второй пилот – Георгий Байдуков, штурман – Александр Беляков) совершил беспосадочный перелет из Москвы через Северный Ледовитый океан и город Петропавловск-Камчатский на остров Удд (был переименован в остров Чкалов в 1936 году) в Охотском море протяженностью 9374 километра (продолжительность полета – 56 часов 20 минут).24 июля 1936 года всем участникам перелета было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.В декабре 1936 года Чкалов был назначен шеф-пилотом авиационных заводов № 21 (сейчас Нижегородский авиастроительный завод "Сокол") и 84 (позже ставший Ташкентским авиационным производственным объединением имени В.П. Чкалова, сейчас переименован в Ташкентский механический завод), базировавшихся в городах Горький (сейчас Нижний Новгород) и Химки соответственно.18-20 июня 1937 года на самолете АНТ-25 в составе того же экипажа, что и в предыдущий перелет, Чкалов совершил беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (штат Вашингтон, США) протяженностью 8504 километра (продолжительность полета – 63 часа 16 минут).На авиабазе Пирсон (Pearson) экипаж встречал и затем принимал у себя дома генерал Джордж Маршалл (позже государственный секретарь США и автор "плана Маршалла"). Советских летчиков приветствовали жители Портленда, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтона, Нью-Йорка. Клуб исследователей США и Русско-американский институт культурных связей устроили в честь советских авиаторов прием в нью-йоркском отеле Waldorf Astoria, в Вашингтоне они были приняты президентом США Франклином Рузвельтом.За осуществление этого перелета летчики были награждены орденами Красного Знамени.15 декабря 1938 года Чкалов разбился в ходе испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. При заходе на посадку у самолета отказал мотор. Стараясь избежать падения на жилые постройки, летчик столкнулся с высоковольтной опорой и через два часа скончался в Боткинской больнице.Урна с прахом Валерия Чкалова находится в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.Чкалов имел воинское звание комбрига (1938). Летчик был награжден двумя орденами Ленина (1935, 1936), орденом Красного Знамени (1937), медалью "ХХ лет РККА" (1938).В августе 1937 года, еще при жизни Валерия Чкалова, поселок Василево в Нижегородской области, где он родился, был переименован в Чкаловск (в 1955 году получил статус города). В 1938 году, после гибели Чкалова, его именем был назван город Оренбург (историческое название возвращено в 1957 году).7 июля 1940 года в городе Чкаловске был открыт мемориальный музей Валерия Чкалова, который включает в себя дом, где родился летчик, и павильон, в котором экспонируется коллекция самолетов, связанных с его летной деятельностью. В 1941 году на экраны страны вышел биографический фильм "Валерий Чкалов" Михаила Калатозова. В 2012 году режиссер Игорь Зайцев снял восьмисерийный биографический сериал "Чкалов" о жизни летчика с периода его учебы до легендарного беспосадочного перелета из СССР в США. Именем Чкалова названы улицы во многих городах страны. Его имя присвоено большому числу образовательных учреждений и предприятий. Национальный аэроклуб России в Москве носит имя прославленного летчика.В честь Валерия Чкалова и его подвига были установлены памятники и мемориальные доски не только в России, но и за рубежом. 20 июня 1975 года в городе Ванкувер (штат Вашингтон, США) благодаря усилиям Чкаловского комитета трансполярного перелета (Chkalov Transpolar Flight Committee), позже переименованного в Комитет по культурному обмену имени Валерия Чкалова (Valery Chkalov Cultural Exchange Committee), "в знак уважения к великому русскому народу" был открыт памятник, названный Чкаловским монументом. Валерий Чкалов был женат на Ольге Чкаловой, урожденной Ореховой (1901-1997). Ольга Чкалова преподавала в школе русский язык и литературу, была автором книг о муже: "Наш Чкалов" (1969), "Валерий Чкалов" (1978), "Жизнь Валерия Чкалова" (1979), "Валерий Чкалов" (1982). В их семье родились трое детей – сын Игорь (1928-2006), дочь Валерия (1935-2013), дочь Ольга (1939). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

чкаловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, чкаловск, валерий чкалов