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Угрозы Буданова вызвали шок в Германии - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 02.02.2024 (обновлено: 12:29 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html
Угрозы Буданова вызвали шок в Германии
Угрозы Буданова вызвали шок в Германии - РИА Новости, 02.02.2024
Угрозы Буданова вызвали шок в Германии
Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:28
2024-02-02T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на российскую инфраструктуру."Именно из-за этого нельзя отправлять Украине ракеты Taurus", — написал один из комментаторов. "Нападения на Россию оплачиваются нашими деньгами", — отметил другой. "Нельзя им позволить расширить конфликт", — поддержал третий. "Время признать поражение и смириться с потерей территории", — поделился мнением еще один из пользователей. "У Украины заканчивается оружие, пусть лучше подумает о мирных переговорах", — заключили читатели. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html
https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html
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в мире, украина, россия, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины

Угрозы Буданова вызвали шок в Германии

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на российскую инфраструктуру.

"Именно из-за этого нельзя отправлять Украине ракеты Taurus", — написал один из комментаторов.
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"Нападения на Россию оплачиваются нашими деньгами", — отметил другой.

"Нельзя им позволить расширить конфликт", — поддержал третий.

"Время признать поражение и смириться с потерей территории", — поделился мнением еще один из пользователей.

"У Украины заканчивается оружие, пусть лучше подумает о мирных переговорах", — заключили читатели.

ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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