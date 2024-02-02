https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html

Угрозы Буданова вызвали шок в Германии

Угрозы Буданова вызвали шок в Германии - РИА Новости, 02.02.2024

Угрозы Буданова вызвали шок в Германии

Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:28

2024-02-02T12:28

2024-02-02T12:29

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на российскую инфраструктуру."Именно из-за этого нельзя отправлять Украине ракеты Taurus", — написал один из комментаторов. "Нападения на Россию оплачиваются нашими деньгами", — отметил другой. "Нельзя им позволить расширить конфликт", — поддержал третий. "Время признать поражение и смириться с потерей территории", — поделился мнением еще один из пользователей. "У Украины заканчивается оружие, пусть лучше подумает о мирных переговорах", — заключили читатели. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html

https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html

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в мире, украина, россия, германия, вооруженные силы украины