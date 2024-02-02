Угрозы Буданова вызвали шок в Германии
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, в котором он намекнул на готовность ВСУ увеличивать интенсивность атак на российскую инфраструктуру.
"Именно из-за этого нельзя отправлять Украине ракеты Taurus", — написал один из комментаторов.
"Именно из-за этого нельзя отправлять Украине ракеты Taurus", — написал один из комментаторов.
"Нападения на Россию оплачиваются нашими деньгами", — отметил другой.
"Нельзя им позволить расширить конфликт", — поддержал третий.
"Время признать поражение и смириться с потерей территории", — поделился мнением еще один из пользователей.
"У Украины заканчивается оружие, пусть лучше подумает о мирных переговорах", — заключили читатели.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
"Нельзя им позволить расширить конфликт", — поддержал третий.
"Время признать поражение и смириться с потерей территории", — поделился мнением еще один из пользователей.
"У Украины заканчивается оружие, пусть лучше подумает о мирных переговорах", — заключили читатели.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.