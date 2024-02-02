https://ria.ru/20240202/batashev-1924990345.html

ЦИК выявил недостатки в документах Баташева для выдвижения на выборы

ЦИК выявил недостатки в документах Баташева для выдвижения на выборы - РИА Новости, 02.02.2024

ЦИК выявил недостатки в документах Баташева для выдвижения на выборы

Центризбирком России известил блогера-эколога Анатолия Баташева о выявленных недостатках в поданных им документах по выдвижению на выборы президента РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:39

2024-02-02T11:39

2024-02-02T11:39

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Центризбирком России известил блогера-эколога Анатолия Баташева о выявленных недостатках в поданных им документах по выдвижению на выборы президента РФ. "Направить кандидату на должность президента Российской Федерации Анатолию Геннадьевичу Баташеву извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на должность президента Российской Федерации Анатолием Геннадьевичем Баташевым", - говорится в постановлении ЦИК. Среди недостатков на заседании ЦИК были названы отсутствие документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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