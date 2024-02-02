https://ria.ru/20240202/avtobus-1924971046.html

В Саратове сгорел маршрутный автобус

В Саратове сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 02.02.2024

В Саратове сгорел маршрутный автобус

Маршрутный автобус сгорел в Саратове, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:23

2024-02-02T10:23

2024-02-02T10:23

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в Саратове, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре на улице Увекской поступило в ведомство в 8.43 (7.43 мск). "В пути следования загорелся моторный отсек автобуса МАЗ маршрута 36... Заметив задымление, водитель открыл двери, пассажиры вышли. Водитель пытался потушить загорание, использовал два огнетушителя, не получилось. Вызвали пожарных", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Наталия Куличенкова. Она уточнила, что никто не пострадал, пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. На фото, предоставленном пресс-службой главка, запечатлено, что автобус практически полностью сгорел.

https://ria.ru/20240105/avtobus-1919851342.html

саратов

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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)