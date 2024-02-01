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Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 01.02.2024 (обновлено: 18:21 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zayavlenie-1924876667.html
Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд
Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд - РИА Новости, 01.02.2024
Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд
Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:54
2024-02-01T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
виктория нуланд
политики
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB.Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути."Такими темпами шаг за шагом дойдет и до ядерного оружия. Разумеется, во имя мира и демократии", — возмутился pacyfek."Это все не имеет смысла. Они разворуют или сломают. К тому же украинские аппетиты заметно растут", — добавил precz_z_cenzorami_gazety."Надо прекратить спонсировать коррупцию на Украине!" — выступил juliusz546."Украина превращается в испытательный полигон для США и Запада", — заметил 0rysiek0."Отличный бесплатный военный полигон. Такую возможность нельзя упускать. А украинцы пусть гибнут дальше", — поделился своим мнением adremi1."Сейчас нам начнут опять рассказывать, как ВСУ отлично воюет, какая у Украины прекрасная армия", — с иронией написал sliceofmilk01."Трамп, выиграй выборы и положи конец финансированию коррумпированных паразитов", — выразил надежду krokodyl17.Накануне издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника сообщило, что Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924837001.html
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в мире, украина, сша, виктория нуланд, политики
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Виктория Нуланд, политики

Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.

GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования", совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.

"Такими темпами шаг за шагом дойдет и до ядерного оружия. Разумеется, во имя мира и демократии", — возмутился pacyfek.
"Это все не имеет смысла. Они разворуют или сломают. К тому же украинские аппетиты заметно растут", — добавил precz_z_cenzorami_gazety.
"Надо прекратить спонсировать коррупцию на Украине!" — выступил juliusz546.
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"Украина превращается в испытательный полигон для США и Запада", — заметил 0rysiek0.
"Отличный бесплатный военный полигон. Такую возможность нельзя упускать. А украинцы пусть гибнут дальше", — поделился своим мнением adremi1.
"Сейчас нам начнут опять рассказывать, как ВСУ отлично воюет, какая у Украины прекрасная армия", — с иронией написал sliceofmilk01.
"Трамп, выиграй выборы и положи конец финансированию коррумпированных паразитов", — выразил надежду krokodyl17.
Накануне издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника сообщило, что Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок.
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Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВиктория Нуландполитики
 
 
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