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Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд
Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд - РИА Новости, 01.02.2024
Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд
Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:54
2024-02-01T17:54
2024-02-01T18:21
специальная военная операция на украине
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политики
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB.Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути."Такими темпами шаг за шагом дойдет и до ядерного оружия. Разумеется, во имя мира и демократии", — возмутился pacyfek."Это все не имеет смысла. Они разворуют или сломают. К тому же украинские аппетиты заметно растут", — добавил precz_z_cenzorami_gazety."Надо прекратить спонсировать коррупцию на Украине!" — выступил juliusz546."Украина превращается в испытательный полигон для США и Запада", — заметил 0rysiek0."Отличный бесплатный военный полигон. Такую возможность нельзя упускать. А украинцы пусть гибнут дальше", — поделился своим мнением adremi1."Сейчас нам начнут опять рассказывать, как ВСУ отлично воюет, какая у Украины прекрасная армия", — с иронией написал sliceofmilk01."Трамп, выиграй выборы и положи конец финансированию коррумпированных паразитов", — выразил надежду krokodyl17.Накануне издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника сообщило, что Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, виктория нуланд, политики
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Виктория Нуланд, политики
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB
.
Накануне заместитель госсекретаря США
Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине
высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования", совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
"Такими темпами шаг за шагом дойдет и до ядерного оружия. Разумеется, во имя мира и демократии", — возмутился pacyfek.
"Это все не имеет смысла. Они разворуют или сломают. К тому же украинские аппетиты заметно растут", — добавил precz_z_cenzorami_gazety.
"Надо прекратить спонсировать коррупцию на Украине!" — выступил juliusz546.
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России
"Украина превращается в испытательный полигон для США и Запада", — заметил 0rysiek0.
"Отличный бесплатный военный полигон. Такую возможность нельзя упускать. А украинцы пусть гибнут дальше", — поделился своим мнением adremi1.
"Сейчас нам начнут опять рассказывать, как ВСУ отлично воюет, какая у Украины прекрасная армия", — с иронией написал sliceofmilk01.
"Трамп, выиграй выборы и положи конец финансированию коррумпированных паразитов", — выразил надежду krokodyl17.
Накануне издание Politico
со ссылкой на четыре анонимные источника сообщило, что Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок.
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>