https://ria.ru/20240201/zayavlenie-1924876667.html

Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд

Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд - РИА Новости, 01.02.2024

Дальше — ядерное оружие. Поляки пришли в ужас после нового заявления Нуланд

Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:54

2024-02-01T17:54

2024-02-01T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

виктория нуланд

политики

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f624da5fbdc99b33679b3a1165a86034.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали намерение Соединенных Штатов передать ВСУ управляемые снаряды GLSDB.Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути."Такими темпами шаг за шагом дойдет и до ядерного оружия. Разумеется, во имя мира и демократии", — возмутился pacyfek."Это все не имеет смысла. Они разворуют или сломают. К тому же украинские аппетиты заметно растут", — добавил precz_z_cenzorami_gazety."Надо прекратить спонсировать коррупцию на Украине!" — выступил juliusz546."Украина превращается в испытательный полигон для США и Запада", — заметил 0rysiek0."Отличный бесплатный военный полигон. Такую возможность нельзя упускать. А украинцы пусть гибнут дальше", — поделился своим мнением adremi1."Сейчас нам начнут опять рассказывать, как ВСУ отлично воюет, какая у Украины прекрасная армия", — с иронией написал sliceofmilk01."Трамп, выиграй выборы и положи конец финансированию коррумпированных паразитов", — выразил надежду krokodyl17.Накануне издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника сообщило, что Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924837001.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, виктория нуланд, политики