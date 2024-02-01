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В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble

В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble - РИА Новости, 01.02.2024

В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble

В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:34

2024-02-01T16:34

2024-02-01T17:14

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СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk."Ворвавшийся около 15:00 на фабрику Procter & Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников", — говорится в сообщении.На место происшествия вызвали полицейский спецназ, улицы в районе фабрики перекрыли, уточнил телеканал. По его информации, захват заложников стал знаком протеста против событий в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стамбул, в мире, турция