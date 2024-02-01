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В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble - РИА Новости, 01.02.2024
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble
В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:34
2024-02-01T16:34
2024-02-01T17:14
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СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk."Ворвавшийся около 15:00 на фабрику Procter & Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников", — говорится в сообщении.На место происшествия вызвали полицейский спецназ, улицы в районе фабрики перекрыли, уточнил телеканал. По его информации, захват заложников стал знаком протеста против событий в секторе Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, турция
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble
В Стамбуле мужчина взял в заложники работников завода Procter & Gamble
СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости.
В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk
.
"Ворвавшийся около 15:00 на фабрику Procter & Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников", — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали полицейский спецназ, улицы в районе фабрики перекрыли, уточнил телеканал.
По его информации, захват заложников стал знаком протеста против событий в секторе Газа.