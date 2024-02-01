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В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble - РИА Новости, 01.02.2024
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16:34 01.02.2024 (обновлено: 17:14 01.02.2024)
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В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble - РИА Новости, 01.02.2024
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble
В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:34
2024-02-01T17:14
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СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter &amp; Gamble, передает телеканал Haberturk."Ворвавшийся около 15:00 на фабрику Procter &amp; Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников", — говорится в сообщении.На место происшествия вызвали полицейский спецназ, улицы в районе фабрики перекрыли, уточнил телеканал. По его информации, захват заложников стал знаком протеста против событий в секторе Газа.
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стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
В Стамбуле взяли в заложники работников завода Procter & Gamble

В Стамбуле мужчина взял в заложники работников завода Procter & Gamble

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. В пригороде Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники работников завода Procter & Gamble, передает телеканал Haberturk.
"Ворвавшийся около 15:00 на фабрику Procter & Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников", — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали полицейский спецназ, улицы в районе фабрики перекрыли, уточнил телеканал.
По его информации, захват заложников стал знаком протеста против событий в секторе Газа.
 
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