В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро
Зеленский и Шмыгаль приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Ранее пресс-служба Евросовета сообщила, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Инфографика
"Благодарен (главе Евросовета - ред.) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами, что еще раз доказывает сильное единство ЕС. Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал Зеленский в соцсети Х.
Приветствовал решение ЕС и украинский премьер. "Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы... Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу", - написал Шмыгаль в соцсети Х.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.