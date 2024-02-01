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В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024
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15:17 01.02.2024 (обновлено: 15:18 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924822344.html
В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро
В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024
В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро
В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:17
2024-02-01T15:18
в мире
украина
владимир зеленский
шарль мишель
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Ранее пресс-служба Евросовета сообщила, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. "Благодарен (главе Евросовета - ред.) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами, что еще раз доказывает сильное единство ЕС. Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал Зеленский в соцсети Х. Приветствовал решение ЕС и украинский премьер. "Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы... Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу", - написал Шмыгаль в соцсети Х. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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в мире, украина, владимир зеленский, шарль мишель, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, Евросоюз
В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро

Зеленский и Шмыгаль приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Ранее пресс-служба Евросовета сообщила, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
"Благодарен (главе Евросовета - ред.) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами, что еще раз доказывает сильное единство ЕС. Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал Зеленский в соцсети Х.
Приветствовал решение ЕС и украинский премьер. "Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы... Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу", - написал Шмыгаль в соцсети Х.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
31 января, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийШарль МишельДенис ШмыгальЕвросоюз
 
 
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