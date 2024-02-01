https://ria.ru/20240201/ukraina-1924822344.html

В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро

В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024

В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро

В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:17

2024-02-01T15:17

2024-02-01T15:18

в мире

украина

владимир зеленский

шарль мишель

денис шмыгаль

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Киеве приветствовали решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, следует из заявлений Владимира Зеленского и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Ранее пресс-служба Евросовета сообщила, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. "Благодарен (главе Евросовета - ред.) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами, что еще раз доказывает сильное единство ЕС. Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал Зеленский в соцсети Х. Приветствовал решение ЕС и украинский премьер. "Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы... Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу", - написал Шмыгаль в соцсети Х. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, шарль мишель, денис шмыгаль, евросоюз