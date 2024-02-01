США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене
CENTCOM: ВС США нанесли удар по десяти БПЛА и наземной пусковой станции хуситов
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла".
«
"Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и десяти беспилотникам одностороннего действия", — говорится в сообщении.
В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились в целях самообороны.
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.