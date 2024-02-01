https://ria.ru/20240201/ssha-1924716483.html

США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене

США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.02.2024

США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:40

2024-02-01T07:40

2024-02-01T10:20

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла". "Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и десяти беспилотникам одностороннего действия", — говорится в сообщении.В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились в целях самообороны. В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/ssha-1924707824.html

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красное море, в мире, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене