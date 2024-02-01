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США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.02.2024
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07:40 01.02.2024 (обновлено: 10:20 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ssha-1924716483.html
США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене
США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.02.2024
США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:40
2024-02-01T10:20
красное море
в мире
сша
йемен
ансар алла
вооруженные силы сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла". &quot;Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и десяти беспилотникам одностороннего действия&quot;, — говорится в сообщении.В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились в целях самообороны. В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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красное море, в мире, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
Красное море, В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли удар по десяти БПЛА и пусковой станции хуситов в Йемене

CENTCOM: ВС США нанесли удар по десяти БПЛА и наземной пусковой станции хуситов

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении десяти дронов и наземной станции управления беспилотниками правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла".
«

"Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и десяти беспилотникам одностороннего действия", — говорится в сообщении.

В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились в целях самообороны.
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Красное мореВ миреСШАЙеменАнсар АллаВооруженные силы СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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