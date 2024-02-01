https://ria.ru/20240201/putin-1924780725.html

Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых"

Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024

Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых"

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов, сообщил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:04

2024-02-01T13:04

2024-02-01T13:04

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владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Две темы сегодня в работе Путина. Первая тема - это съезд "Движения первых". (Это) общероссийское общественное государственное движение детей и молодежи. Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается. (Президент) обратится к нашей молодежи и к детям", - рассказал Песков о планах президента на четверг. Он отметил, что вторая тема дня - это федеральный проект по созданию сети современных кампусов по всей России. Путин проведет совещание в формате видеоконференции. Планируются выступления губернаторов и глав регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области. "Ну и будут выступать профильные руководители наших ведомств. Это министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков, ну и курирующий вице-премьер (Дмитрий) Чернышенко. Разумеется, будет и выступление Путина", - добавил Песков.

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россия, москва, пермь, владимир путин, дмитрий песков