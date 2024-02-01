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Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024
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13:04 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924780725.html
Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых"
Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024
Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых"
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов, сообщил... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:04
2024-02-01T13:04
россия
москва
пермь
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Две темы сегодня в работе Путина. Первая тема - это съезд "Движения первых". (Это) общероссийское общественное государственное движение детей и молодежи. Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается. (Президент) обратится к нашей молодежи и к детям", - рассказал Песков о планах президента на четверг. Он отметил, что вторая тема дня - это федеральный проект по созданию сети современных кампусов по всей России. Путин проведет совещание в формате видеоконференции. Планируются выступления губернаторов и глав регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области. "Ну и будут выступать профильные руководители наших ведомств. Это министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков, ну и курирующий вице-премьер (Дмитрий) Чернышенко. Разумеется, будет и выступление Путина", - добавил Песков.
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россия, москва, пермь, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Пермь, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в четверг выступит на съезде "Движения первых"

Песков: Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Две темы сегодня в работе Путина. Первая тема - это съезд "Движения первых". (Это) общероссийское общественное государственное движение детей и молодежи. Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается. (Президент) обратится к нашей молодежи и к детям", - рассказал Песков о планах президента на четверг.
Он отметил, что вторая тема дня - это федеральный проект по созданию сети современных кампусов по всей России. Путин проведет совещание в формате видеоконференции. Планируются выступления губернаторов и глав регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области.
"Ну и будут выступать профильные руководители наших ведомств. Это министр науки и высшего образования (Валерий) Фальков, ну и курирующий вице-премьер (Дмитрий) Чернышенко. Разумеется, будет и выступление Путина", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
31 января, 22:16
 
РоссияМоскваПермьВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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