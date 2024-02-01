Гаврилов назвал "военный коридор" Нидерландов, ФРГ и Польши провокацией
Гаврилов: военный коридор Нидерландов, ФРГ и Польши является провокацией
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подписанное Нидерландами, Германией и Польшей соглашение о создании "военного коридора" для переброски войск носит провокационный характер, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире.
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"К этому (к провокационной деятельности НАТО против РФ - ред.) мы относим и принятие решений о военном коридоре для переброски вооружений и техники, которое подписали Нидерланды, Польша, ФРГ. То есть они хотят сделать намного быстрее переброску сил и техники фактически к Польше и Прибалтике. Как это мы должны расценивать, как защиту? По-моему, это не защита. РФ неоднократно заявляла, на самом высоком уровне заявляла, что у нас нет никаких намерений ни нападать, ни провоцировать НАТО. Судя по всему, они именно идут на эту провокацию", - заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения войск и военной техники. По ее словам, Европе "нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику".
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться. В настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.