https://ria.ru/20240201/pomosch-1924777999.html

Ростовская область передала в зону СВО беспилотники и радиостанции

Ростовская область передала в зону СВО беспилотники и радиостанции - РИА Новости, 01.02.2024

Ростовская область передала в зону СВО беспилотники и радиостанции

Ростовская область с начала текущего года направила военнослужащим в зону спецоперации партию беспилотников, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:59

2024-02-01T12:59

2024-02-01T15:40

вооруженные силы рф

ростовская область

безопасность

беспилотники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Ростовская область с начала текущего года направила военнослужащим в зону спецоперации партию беспилотников, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также радиостанции, генераторы и другую технику, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "Бойцам десантно-штурмового батальона, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, доставлена очередная партия военно-технической помощи", - сказал он. По заявке командования батальона в нее вошли квадроциклы, генераторы, радиостанции. Также военнослужащим передали продукты питания, баранину и свежую донскую рыбу. Ранее, в январе текущего года, военнослужащим передали более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов стоимостью 127 миллионов рублей. Устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, аэросъемки. Часть из них является детекторами-обнаружителями дронов противника. Также военнослужащим из Ростовской области, находящимся в зоне спецоперации, направили автоматические комплексы обнаружения и подавления с элементами искусственного интеллекта, которые являются оптимальным средством защиты объектов от беспилотников. Они действуют без участия человека, что сводит к нулю вероятность ошибки оператора, способны обеспечить защиту от автоматических средств воздушной разведки и нападения на площади до 80 квадратных километров. Приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств и оборудования согласованы с Национальным центром управления обороной России.

https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924554361.html

https://ria.ru/20240130/svo-1924427196.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, беспилотники