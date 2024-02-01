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Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2024
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Новости Подмосковья
 
13:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924779799.html
Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье
Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2024
Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье
В Московской области более 100 тысяч человек посетили спектакли на льду знаменитых фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:00
2024-02-01T13:00
новости подмосковья
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татьяна навка
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Московской области более 100 тысяч человек посетили спектакли на льду знаменитых фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в декабре минувшего года и январе текущего года суммарно состоялось 37 показов бесплатных ледовых спектаклей. "В Московской области завершились уже традиционные для "Зимы в Подмосковье" ледовые представления с участием известных фигуристов. В сезоне 2023-2024 зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду "Чемпионы" от Ильи Авербуха и "Байки русской балалайки" в постановке Татьяны Навки", – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что, несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. География показов представлений на льду продолжит расширяться в следующем году. В планах показывать спектакли и в самых отдаленных округах. В пресс-службе уточнили, что в ледовом представлении "Чемпионы" поучаствовали: четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, титулованные фигуристы Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие. Особенный номер с огнем представил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков. В числе участников спектакля "Байки русской балалайки" были олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира Максим Ковтун и другие. Зрители увидели на льду народные танцы, которые погрузили их в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924436704.html
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924327482.html
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московская область (подмосковье), илья авербух, татьяна навка, алексей ягудин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Илья Авербух, Татьяна Навка, Алексей Ягудин

Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКоньки
Коньки - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Московской области более 100 тысяч человек посетили спектакли на льду знаменитых фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в декабре минувшего года и январе текущего года суммарно состоялось 37 показов бесплатных ледовых спектаклей.
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30 января, 18:47
"В Московской области завершились уже традиционные для "Зимы в Подмосковье" ледовые представления с участием известных фигуристов. В сезоне 2023-2024 зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду "Чемпионы" от Ильи Авербуха и "Байки русской балалайки" в постановке Татьяны Навки", – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что, несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. География показов представлений на льду продолжит расширяться в следующем году. В планах показывать спектакли и в самых отдаленных округах.
В пресс-службе уточнили, что в ледовом представлении "Чемпионы" поучаствовали: четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, титулованные фигуристы Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие. Особенный номер с огнем представил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков.
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30 января, 12:40
В числе участников спектакля "Байки русской балалайки" были олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира Максим Ковтун и другие. Зрители увидели на льду народные танцы, которые погрузили их в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси.
Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Илья АвербухТатьяна НавкаАлексей Ягудин
 
 
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