https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924779799.html

Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье

Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2024

Свыше 100 тысяч человек посетили спектакли фигуристов в Подмосковье

В Московской области более 100 тысяч человек посетили спектакли на льду знаменитых фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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татьяна навка

алексей ягудин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Московской области более 100 тысяч человек посетили спектакли на льду знаменитых фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в декабре минувшего года и январе текущего года суммарно состоялось 37 показов бесплатных ледовых спектаклей. "В Московской области завершились уже традиционные для "Зимы в Подмосковье" ледовые представления с участием известных фигуристов. В сезоне 2023-2024 зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду "Чемпионы" от Ильи Авербуха и "Байки русской балалайки" в постановке Татьяны Навки", – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что, несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. География показов представлений на льду продолжит расширяться в следующем году. В планах показывать спектакли и в самых отдаленных округах. В пресс-службе уточнили, что в ледовом представлении "Чемпионы" поучаствовали: четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, титулованные фигуристы Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие. Особенный номер с огнем представил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков. В числе участников спектакля "Байки русской балалайки" были олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира Максим Ковтун и другие. Зрители увидели на льду народные танцы, которые погрузили их в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924436704.html

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924327482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), илья авербух, татьяна навка, алексей ягудин