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Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили - РИА Новости, 01.02.2024
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14:17 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/parizh-1924806827.html
Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили
Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили - РИА Новости, 01.02.2024
Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили
Около 80 фермеров, помещенные ранее под стражу после попытки накануне вечером захватить крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис под Парижем, были отпущены, РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:17
2024-02-01T14:17
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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Около 80 фермеров, помещенные ранее под стражу после попытки накануне вечером захватить крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис под Парижем, были отпущены, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру. Ранее сообщалось, что 79 и 91 задержанных после инцидента на рынке Ранжис оставались под стражей утром в четверг. "Семьдесят девять фермеров, задержанные в среду 31 января после проникновения на складские помещения оптового рынка Ранжис на юге Парижа, были отпущены из-под стражи в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в рамках предварительного следствия продолжится расследование по факту нанесения ущерба чужому имуществу в составе группы лиц. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html
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Французские фермеры блокируют трассы в пригородах Парижа
Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV.
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60
353
60
в мире, париж, европа, франция
В мире, Париж, Европа, Франция
Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили

Задержанных за попытку захватить рынок Ранжис под Парижем 79 фермеров отпустили

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Около 80 фермеров, помещенные ранее под стражу после попытки накануне вечером захватить крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис под Парижем, были отпущены, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что 79 и 91 задержанных после инцидента на рынке Ранжис оставались под стражей утром в четверг.
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"Семьдесят девять фермеров, задержанные в среду 31 января после проникновения на складские помещения оптового рынка Ранжис на юге Парижа, были отпущены из-под стражи в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в рамках предварительного следствия продолжится расследование по факту нанесения ущерба чужому имуществу в составе группы лиц.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
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Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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