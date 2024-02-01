Фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис под Парижем, отпустили
Задержанных за попытку захватить рынок Ранжис под Парижем 79 фермеров отпустили
ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Около 80 фермеров, помещенные ранее под стражу после попытки накануне вечером захватить крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис под Парижем, были отпущены, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что 79 и 91 задержанных после инцидента на рынке Ранжис оставались под стражей утром в четверг.
"Семьдесят девять фермеров, задержанные в среду 31 января после проникновения на складские помещения оптового рынка Ранжис на юге Парижа, были отпущены из-под стражи в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в рамках предварительного следствия продолжится расследование по факту нанесения ущерба чужому имуществу в составе группы лиц.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.