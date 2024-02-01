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В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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00:06 01.02.2024 (обновлено: 10:56 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924694146.html
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ
Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:06
2024-02-01T10:56
дмитрий овсянников
страна.ua
севастополь
лондон
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times. &quot;Назначенный россиянами бывший &quot;губернатор&quot; Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times&quot;, — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
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дмитрий овсянников, страна.ua, севастополь, лондон, россия
Дмитрий Овсянников, Страна.ua, Севастополь, Лондон, Россия
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ

Times: экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне

© РИА Новости / Василий БатановЭкс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times.
«

"Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".
Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
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Дмитрий ОвсянниковСтрана.uaСевастопольЛондонРоссия
 
 
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