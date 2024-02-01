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В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ
Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:06
2024-02-01T00:06
2024-02-01T10:56
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times. "Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
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дмитрий овсянников, страна.ua, севастополь, лондон, россия
Дмитрий Овсянников, Страна.ua, Севастополь, Лондон, Россия
В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова, сообщили СМИ
Times: экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua"
со ссылкой на британскую газету Times
.
«
"Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".
Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
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