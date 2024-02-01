https://ria.ru/20240201/mus-1924696538.html

Сенатор прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Киева

Сенатор прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Киева - РИА Новости, 01.02.2024

Сенатор прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Киева

Почти все европейские суды политизированы и не вникают в то, что касается прав России, но Международный суд ООН, похоже, сохранил какую-то часть независимости... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:38

2024-02-01T00:38

2024-02-01T01:06

сергей цеков

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Почти все европейские суды политизированы и не вникают в то, что касается прав России, но Международный суд ООН, похоже, сохранил какую-то часть независимости от влияния англосаксонского мира, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", заявили в МИД РФ. Суд также отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. "Не находится суд ООН под влиянием стран англосаксонского мира, похоже, он сохранил еще какую-то независимость. В основном все европейские суды политизированы, они не сильно вникают в то, что касается прав России. Они идут на поводу всех тех обвинений, которые звучат в адрес России со стороны Украины, стран Евросоюза, НАТО. Что касается ООН, это решение свидетельствует о том, что независимость сохраняется. Я думаю, это причина основная", - сказал Цеков. "Вообще я скажу как крымчанин, как человек, который многие годы жил в составе независимой Украины. Украину с первых дней независимости разрушает тотальная бессовестность. Украиной руководят совершенно бессовестные, совершенно лживые политики, которые перекладывают все с больной головы на здоровую и обвиняют Россию и русских как нацию в том, что делают они", - добавил он. Сенатор отметил, что власти Украины с самого начала независимости страны преследовали русских и русскоговорящих граждан — так происходит и сейчас. "Я был же депутатом в Украине в 1990 году. Я тогда познакомился с руководителями Украины — и теми, которые были в этот период, и теми, которые позже были. Я познакомился с Кучмой, <...> Лазаренко и многими другими, которые были очень влиятельны в тот период в украинской политике — первые 10-15 лет независимости Украины до Ющенко", - рассказал он. "Через какое-то время встречаемся, а они мне говорят: "Сергей, скажи, а почему ты все время антигосударственной, антиукраинской политикой занимаешься?" Я всегда занимался вопросами защиты прав русских и русскокультурных граждан Украины и сохранения и укрепления связей с Россией в тот период — был пророссийским политиком. Я им говорю, не буду называть - фигура очень высокая: "Слушай, ты говоришь, что я занимаюсь антигосударственной и антиукраинской политикой. Но ведь вы же находитесь у власти Украины! Это же вы довели ее до ручки полнейшей, до полнейшей деградации, до отчаяния народов Украины! Вы же власти! А у вас есть желание обязательно обвинить в этом кого-то другого: все время обвиняете Россию!" - добавил парламентарий. Цеков подчеркнул, что именно эти обвинения России во всем происходящем привели к разрушению Украины. "Хорошо, что суд ООН принял такое решение. Какая-то независимость сохранилась, но все эти иски — это совершенная подлость. Подлецы, циники, негодяи и лжецы", - заключил политик.

https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html

https://ria.ru/20240127/sud-1923912431.html

https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html

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сергей цеков, оон, нато, украина, россия, киев