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Материнский капитал проиндексируют на 7,5 процента
Материнский капитал проиндексируют на 7,5 процента - РИА Новости, 01.02.2024
Материнский капитал проиндексируют на 7,5 процента
Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составит на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:19
2024-02-01T00:19
2024-02-01T00:19
антон котяков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составит на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго ребенка - почти 834 тысячи рублей, говорится в сообщении на сайте Социального фонда России. "Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Так, размер материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тысячи рублей, а общая сумма на детей при рождении второго ребенка - на 57,4 тысячи рублей. По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, всего с начала реализации программы выданы более 13,8 миллиона сертификатов на маткапитал. Наиболее популярным направлением использования денег является улучшение жилищных условий - в прошлом году такой возможностью воспользовались почти 680 тысяч семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление. Выплаты получили почти 415 тысяч семей. Третье по популярности - образование при 376 тысячах семей, потративших средства на эти цели.
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антон котяков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Антон Котяков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Материнский капитал проиндексируют на 7,5 процента
Материнский капитал с 1 февраля будет проиндексирован на 7,5%