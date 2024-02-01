https://ria.ru/20240201/kherson-1924767653.html

Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне

Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 01.02.2024

Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне

Более 69 тысяч потребителей остались без света в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов, сообщили в украинской национальной энергетической... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:19

2024-02-01T12:19

2024-02-01T12:19

специальная военная операция на украине

херсон

киев

херсонская область

укрэнерго

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 69 тысяч потребителей остались без света в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Ночью массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго". В Херсоне обесточены более 69 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". По информации компании, еще более 3,8 тысячи потребителей остались без света на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

херсон

киев

херсонская область

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