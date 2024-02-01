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Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kherson-1924767653.html
Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне
Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 01.02.2024
Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне
Более 69 тысяч потребителей остались без света в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов, сообщили в украинской национальной энергетической... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:19
2024-02-01T12:19
специальная военная операция на украине
херсон
киев
херсонская область
укрэнерго
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 69 тысяч потребителей остались без света в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Ночью массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго". В Херсоне обесточены более 69 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". По информации компании, еще более 3,8 тысячи потребителей остались без света на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
херсон
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херсон, киев, херсонская область , укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Херсонская область , Укрэнерго
Крупную подстанцию обесточило в подконтрольном Киеву Херсоне

"Укрэнерго": более 69 тысяч потребителей остались без света в Херсоне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Манометры на теплоэлектроцентрали . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 69 тысяч потребителей остались без света в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Ночью массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго". В Херсоне обесточены более 69 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
По информации компании, еще более 3,8 тысячи потребителей остались без света на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонКиевХерсонская областьУкрэнерго
 
 
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