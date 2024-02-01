https://ria.ru/20240201/kharkov-1924695237.html
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прозвучал взрыв, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:20
2024-02-01T00:20
2024-02-01T00:20
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 23.37 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв