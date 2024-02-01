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Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее

Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее - РИА Новости, 01.02.2024

Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее

Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:57

2024-02-01T03:57

2024-02-01T10:46

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ООН, 1 фев — РИА Новости. Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, говорится в комментарии зампостпреда России при ООН Марии Заболоцкой.Ранее председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму."Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). Это было сделано несмотря на колоссальное политическое давление на суд", — указала Заболоцкая.По ее словам, этим решением Международный суд ООН установил ложь в заявлениях Украины и ее западных кураторов, "а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев"."Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар", притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем, констатировала дипломат.Эти утверждения, как напомнила Заболоцкая, "были взяты за основу годами принимавшихся голосами стран Запада в Генеральной ассамблее резолюций, а также заявлений некоторых должностных лиц ООН". "Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения. Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи", – подчеркнула она.Заболоцкая призвала мировое сообщество задуматься о том, какие меры следует принять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генеральной ассамблеи для распространения клеветы. По словам зампостпреда, что касается заявлений о якобы нарушении Москвой Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то Международный суд ООН установил, "что заявления Украины о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики якобы являются "террористическими организациями", также являются ложью". "Напомним, что эта ложь легла в основу решения Киева о начале так называемой "Антитеррористической операции" (АТО) против Донбасса. Таким образом из решения суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине. Не воспринял суд и обвинения в адрес России, ДНР и ЛНР о якобы причастности к катастрофе МН-17 или квалификации России в качестве "агрессора", — подчеркнула дипломат.В 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.В случае с Донбассом суд посчитал, что Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции. Что касается Крыма, то в этой ситуации суд также отклонил большую часть претензий Киева.В МИД России, комментируя это решение, заявили, что Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Москву "агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Как отметили в министерстве, вердиктом инстанции "Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".

https://ria.ru/20240201/mus-1924696538.html

https://ria.ru/20240131/gosudarstvo-1924687819.html

https://ria.ru/20240131/delo-1924129986.html

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