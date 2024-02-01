https://ria.ru/20240201/golosovanie-1924855977.html

Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО

Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2024

Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО

Венгерский парламент проведет 5 февраля внеочередное заседание, в программе присутствует вопрос о ратификации заявки Швеции в НАТО, свидетельствует информация... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:51

2024-02-01T16:51

2024-02-01T16:52

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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Венгерский парламент проведет 5 февраля внеочередное заседание, в программе присутствует вопрос о ратификации заявки Швеции в НАТО, свидетельствует информация на сайте национального собрания. Заседание назначено на 13.00 (15.00 мск), первым пунктом в программе указано окончательное голосование по приему Швеции в НАТО. Группа депутатов от оппозиционных партий 29 января обратилась к спикеру венгерского парламента Ласло Кеверу с призывом созвать внеочередное заседание для ратификации шведской заявки 5 февраля. Сам Кевер ранее заявлял, что не видит необходимости созывать парламент заранее. Великое национальное собрание (парламент) Турции на прошлой неделе проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. В прошлый четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации.

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html

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в мире, швеция, турция, венгрия, ласло кевер, реджеп тайип эрдоган, нато