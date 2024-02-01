Рейтинг@Mail.ru
Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 01.02.2024 (обновлено: 16:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/golosovanie-1924855977.html
Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО
Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2024
Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО
Венгерский парламент проведет 5 февраля внеочередное заседание, в программе присутствует вопрос о ратификации заявки Швеции в НАТО, свидетельствует информация... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:51
2024-02-01T16:52
в мире
швеция
турция
венгрия
ласло кевер
реджеп тайип эрдоган
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/92/1048219213_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fd81d6f334809529d7cb2bfc83f8c2f3.jpg
БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Венгерский парламент проведет 5 февраля внеочередное заседание, в программе присутствует вопрос о ратификации заявки Швеции в НАТО, свидетельствует информация на сайте национального собрания. Заседание назначено на 13.00 (15.00 мск), первым пунктом в программе указано окончательное голосование по приему Швеции в НАТО. Группа депутатов от оппозиционных партий 29 января обратилась к спикеру венгерского парламента Ласло Кеверу с призывом созвать внеочередное заседание для ратификации шведской заявки 5 февраля. Сам Кевер ранее заявлял, что не видит необходимости созывать парламент заранее. Великое национальное собрание (парламент) Турции на прошлой неделе проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. В прошлый четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации.
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html
https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html
швеция
турция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/92/1048219213_0:0:2636:1976_1920x0_80_0_0_98ec12892bd94451ebeb47a5a9c63bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, турция, венгрия, ласло кевер, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Швеция, Турция, Венгрия, Ласло Кевер, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Венгерский парламент проведет финальное голосование по приему Швеции в НАТО

Венгерский парламент проведет голосование по приему Швеции в НАТО 5 февраля

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорама города Будапешта
Панорама города Будапешта - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Панорама города Будапешта. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Венгерский парламент проведет 5 февраля внеочередное заседание, в программе присутствует вопрос о ратификации заявки Швеции в НАТО, свидетельствует информация на сайте национального собрания.
Заседание назначено на 13.00 (15.00 мск), первым пунктом в программе указано окончательное голосование по приему Швеции в НАТО.
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных
31 января, 08:00
Группа депутатов от оппозиционных партий 29 января обратилась к спикеру венгерского парламента Ласло Кеверу с призывом созвать внеочередное заседание для ратификации шведской заявки 5 февраля. Сам Кевер ранее заявлял, что не видит необходимости созывать парламент заранее.
Великое национальное собрание (парламент) Турции на прошлой неделе проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. В прошлый четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Эксперт прокомментировал позицию Венгрии по членству Швеции в НАТО
25 января, 08:38
 
В миреШвецияТурцияВенгрияЛасло КеверРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала