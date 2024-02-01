https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924841810.html
Во Франции сделали шокирующее заявление о ЕС из-за решения по Украине
Во Франции сделали шокирующее заявление о ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Во Франции сделали шокирующее заявление о ЕС из-за решения по Украине
Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо осудил в социальной сети X выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:23
2024-02-01T16:23
2024-02-01T16:23
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо осудил в социальной сети X выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине."Фрекзит" (выход Франции из ЕС – прим. ред.) нужен как никогда раньше!" — написал он.Филиппо также призвал государство к скорейшему выходу из НАТО.Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
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В мире, Украина, Франция, Брюссель, Флориан Филиппо, Шарль Мишель, Евросоюз, Патриот, НАТО
Во Франции сделали шокирующее заявление о ЕС из-за решения по Украине
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