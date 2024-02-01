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Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
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03:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/fpv-drony-1924703770.html
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:02
2024-02-01T03:02
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Западной группировки войск активно применяют FPV-дроны для поражения живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения. "Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном. Боеприпасы разные используем: ВОГи (осколочная граната – ред.), гранаты, "морковки" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), в зависимости от того, какие дроны используем и по каким целям работаем. Эффективность у нас нормальная. Работаем. Противник боится наших дронов, потому что вещь опасная", - процитировали в МО РФ оператора FPV-дрона с позывным "Вальс".
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО.
Уточняется, что на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Западной группировки войск активно применяют FPV-дроны для поражения живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном. Боеприпасы разные используем: ВОГи (осколочная граната – ред.), гранаты, "морковки" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), в зависимости от того, какие дроны используем и по каким целям работаем. Эффективность у нас нормальная. Работаем. Противник боится наших дронов, потому что вещь опасная", - процитировали в МО РФ оператора FPV-дрона с позывным "Вальс".
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