https://ria.ru/20240201/fpv-drony-1924703770.html

Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:02

2024-02-01T03:02

2024-02-01T03:02

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Западной группировки войск активно применяют FPV-дроны для поражения живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения. "Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном. Боеприпасы разные используем: ВОГи (осколочная граната – ред.), гранаты, "морковки" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), в зависимости от того, какие дроны используем и по каким целям работаем. Эффективность у нас нормальная. Работаем. Противник боится наших дронов, потому что вещь опасная", - процитировали в МО РФ оператора FPV-дрона с позывным "Вальс".

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россия, вооруженные силы украины, в мире