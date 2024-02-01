https://ria.ru/20240201/fpv-drony-1924703770.html
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:02
2024-02-01T03:02
2024-02-01T03:02
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Западной группировки войск активно применяют FPV-дроны для поражения живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения. "Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном. Боеприпасы разные используем: ВОГи (осколочная граната – ред.), гранаты, "морковки" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), в зависимости от того, какие дроны используем и по каким целям работаем. Эффективность у нас нормальная. Работаем. Противник боится наших дронов, потому что вещь опасная", - процитировали в МО РФ оператора FPV-дрона с позывным "Вальс".
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Операторы FPV-дронов уничтожили под Купянском блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в лесополосе в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО.
Уточняется, что на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Западной группировки войск активно применяют FPV-дроны для поражения живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном. Боеприпасы разные используем: ВОГи (осколочная граната – ред.), гранаты, "морковки" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), в зависимости от того, какие дроны используем и по каким целям работаем. Эффективность у нас нормальная. Работаем. Противник боится наших дронов, потому что вещь опасная", - процитировали в МО РФ оператора FPV-дрона с позывным "Вальс".
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ