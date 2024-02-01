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ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра
ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 01.02.2024
ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:08
2024-02-01T04:08
2024-02-01T04:08
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Всего за сутки было нанесено более 25 ударов FPV-дронами подразделениями БПЛА ВДВ по объектам ВСУ на правобережье Днепра. В ходе нанесения ударов был уничтожен взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в результате атаки противник потерял до отделения пехоты.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра
БПЛА ВДВ за сутки нанесли 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра