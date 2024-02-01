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ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра

ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 01.02.2024

ВДВ дронами за сутки нанесли 25 ударов по ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:08

2024-02-01T04:08

2024-02-01T04:08

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Всего за сутки было нанесено более 25 ударов FPV-дронами подразделениями БПЛА ВДВ по объектам ВСУ на правобережье Днепра. В ходе нанесения ударов был уничтожен взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в результате атаки противник потерял до отделения пехоты.

https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924264986.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире