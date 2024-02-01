https://ria.ru/20240201/belorussiya-1924769266.html

МО Белоруссии: в военной доктрине нет речи о применении ядерного оружия

МО Белоруссии: в военной доктрине нет речи о применении ядерного оружия - РИА Новости, 01.02.2024

МО Белоруссии: в военной доктрине нет речи о применении ядерного оружия

В проекте военной доктрины Белоруссии не идет речи о механизмах, способах и тактических приемах применения ядерного оружия, заявил начальник... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:28

2024-02-01T12:28

2024-02-01T12:28

в мире

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. В проекте военной доктрины Белоруссии не идет речи о механизмах, способах и тактических приемах применения ядерного оружия, заявил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба вооруженных сил республики полковник Артем Буторин в Telegram-канале. "Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия", - приводит слова Буторина пресс-служба минобороны. По его словам, в военной доктрине декларируются "политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства". На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать. В последующем документ будет внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Виктор Хренин сообщал, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и коалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20240131/instruktor-1924678821.html

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в мире, белоруссия, виктор хренин