https://ria.ru/20240201/ataki-1924729159.html

ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении

ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024

ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении

Артиллерия бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:40

2024-02-01T09:40

2024-02-01T09:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Артиллерия бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате откатывается на более дальние позиции, а ВС РФ продвигаются вперед, передает корреспондент РИА Новости. "В данном месяце завладели населенным пунктом, то есть мы поддерживали нашу пехоту, продвинулись и не даем противнику контратаковать. То есть противник пытается постоянно совершить контратаки, чтобы выбить наши подразделения. Сразу же передовые наблюдательные пункты либо с БПЛА засекают данное движение (противника) еще на дальних подступах, нам передают цель, где данная колонна или группа противника, которая пытается контратаковать, наводим орудие и начинаем препятствовать данному маневру противника", - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным "Бухгалтер". Он также добавил, что при осуществлении безрезультатных попыток контратаковать позиции ВС РФ у противника огнем артиллерии отсекается техника от пехоты, а поражение наносится как танкам, так и пехоте, после попадания по атакующим силам, противник откатывается. По словам собеседника, пехота ВС РФ занимает ключевые опорные пункты и продолжает развивать наступление, расширяя зону контроля. "Они (противники) понимают, что у них уже ничего хорошего не получится, они в любом случае проиграют здесь", - заключил "Бухгалтер". Работа артиллерии ВС РФ также ведется и на подавление наблюдательных пунктов противника.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины