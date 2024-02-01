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ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ataki-1924729159.html
ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении
ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении
Артиллерия бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:40
2024-02-01T09:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Артиллерия бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате откатывается на более дальние позиции, а ВС РФ продвигаются вперед, передает корреспондент РИА Новости. "В данном месяце завладели населенным пунктом, то есть мы поддерживали нашу пехоту, продвинулись и не даем противнику контратаковать. То есть противник пытается постоянно совершить контратаки, чтобы выбить наши подразделения. Сразу же передовые наблюдательные пункты либо с БПЛА засекают данное движение (противника) еще на дальних подступах, нам передают цель, где данная колонна или группа противника, которая пытается контратаковать, наводим орудие и начинаем препятствовать данному маневру противника", - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным "Бухгалтер". Он также добавил, что при осуществлении безрезультатных попыток контратаковать позиции ВС РФ у противника огнем артиллерии отсекается техника от пехоты, а поражение наносится как танкам, так и пехоте, после попадания по атакующим силам, противник откатывается. По словам собеседника, пехота ВС РФ занимает ключевые опорные пункты и продолжает развивать наступление, расширяя зону контроля. "Они (противники) понимают, что у них уже ничего хорошего не получится, они в любом случае проиграют здесь", - заключил "Бухгалтер". Работа артиллерии ВС РФ также ведется и на подавление наблюдательных пунктов противника.
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции ВС России на Донецком направлении

ВС РФ пресекают попытки украинских войск контратаковать на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Артиллерия бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате откатывается на более дальние позиции, а ВС РФ продвигаются вперед, передает корреспондент РИА Новости.
"В данном месяце завладели населенным пунктом, то есть мы поддерживали нашу пехоту, продвинулись и не даем противнику контратаковать. То есть противник пытается постоянно совершить контратаки, чтобы выбить наши подразделения. Сразу же передовые наблюдательные пункты либо с БПЛА засекают данное движение (противника) еще на дальних подступах, нам передают цель, где данная колонна или группа противника, которая пытается контратаковать, наводим орудие и начинаем препятствовать данному маневру противника", - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным "Бухгалтер".
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Он также добавил, что при осуществлении безрезультатных попыток контратаковать позиции ВС РФ у противника огнем артиллерии отсекается техника от пехоты, а поражение наносится как танкам, так и пехоте, после попадания по атакующим силам, противник откатывается. По словам собеседника, пехота ВС РФ занимает ключевые опорные пункты и продолжает развивать наступление, расширяя зону контроля.
"Они (противники) понимают, что у них уже ничего хорошего не получится, они в любом случае проиграют здесь", - заключил "Бухгалтер".
Работа артиллерии ВС РФ также ведется и на подавление наблюдательных пунктов противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
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