https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924599788.html

Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов

Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024

Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов

Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о его отставке начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но понимает, что Залужный... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:49

2024-01-31T15:49

2024-01-31T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир рогов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о его отставке начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но понимает, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и лучше с генералом сейчас не ссориться, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "Здесь интересный момент еще в том, что сначала было предложение Залужному уйти по собственному желанию и стать советником президента по безопасности, а затем ставки начали повышаться, и уже поступило предложение от Зеленского Залужному возглавить Совет национальной безопасности обороны, то есть достаточно статусную должность. Это предложение тоже получило отказ Залужного. И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет", - сказал Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924592826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, валерий залужный, владимир рогов