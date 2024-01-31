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Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924599788.html
Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов
Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024
Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов
Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о его отставке начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но понимает, что Залужный... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:49
2024-01-31T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир рогов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о его отставке начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но понимает, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и лучше с генералом сейчас не ссориться, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "Здесь интересный момент еще в том, что сначала было предложение Залужному уйти по собственному желанию и стать советником президента по безопасности, а затем ставки начали повышаться, и уже поступило предложение от Зеленского Залужному возглавить Совет национальной безопасности обороны, то есть достаточно статусную должность. Это предложение тоже получило отказ Залужного. И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет", - сказал Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Рогов
Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов

Рогов: вокруг Залужного формируются союзы, люди понимают, что его акции растут

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о его отставке начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но понимает, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и лучше с генералом сейчас не ссориться, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
"Здесь интересный момент еще в том, что сначала было предложение Залужному уйти по собственному желанию и стать советником президента по безопасности, а затем ставки начали повышаться, и уже поступило предложение от Зеленского Залужному возглавить Совет национальной безопасности обороны, то есть достаточно статусную должность. Это предложение тоже получило отказ Залужного. И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет", - сказал Рогов.
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08:00
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир Рогов
 
 
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