https://ria.ru/20240131/zakonotvorchestvo-1924577193.html

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров - РИА Новости, 31.01.2024

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров

Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил глава фракции Сергей... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:15

2024-01-31T14:15

2024-01-31T14:16

сергей миронов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает наделить военных корреспондентов, освещающих специальную военную операцию, статусом ветерана боевых действий", - написал Миронов.По словам лидера эсеров, у журналистов на передовой нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными. "Самая важная битва, которую мы ведем, – это битва за умы. Без победы в ней не будет общей победы над врагом. Я всегда говорю, что правда – за нами, но люди должны знать эту правду, должны знать, против кого и за что мы сражаемся. Поэтому те, кто доносит эту правду, должны получать поддержку со стороны государства", - подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20240111/mishustin-1920755088.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей миронов, госдума рф, россия