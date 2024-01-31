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В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров - РИА Новости, 31.01.2024
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14:15 31.01.2024 (обновлено: 14:16 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zakonotvorchestvo-1924577193.html
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров - РИА Новости, 31.01.2024
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров
Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил глава фракции Сергей... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:15
2024-01-31T14:16
сергей миронов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале. &quot;Наша фракция &quot;Справедливая Россия – За правду&quot; внесла в Госдуму законопроект, который предлагает наделить военных корреспондентов, освещающих специальную военную операцию, статусом ветерана боевых действий&quot;, - написал Миронов.По словам лидера эсеров, у журналистов на передовой нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными. "Самая важная битва, которую мы ведем, – это битва за умы. Без победы в ней не будет общей победы над врагом. Я всегда говорю, что правда – за нами, но люди должны знать эту правду, должны знать, против кого и за что мы сражаемся. Поэтому те, кто доносит эту правду, должны получать поддержку со стороны государства", - подчеркнул Миронов.
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сергей миронов, госдума рф, россия
Сергей Миронов, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для военкоров

В Госдуму внесли проект о наделении военкоров статусом ветерана боевых действий

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
«

"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает наделить военных корреспондентов, освещающих специальную военную операцию, статусом ветерана боевых действий", - написал Миронов.

По словам лидера эсеров, у журналистов на передовой нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными.
«
"Самая важная битва, которую мы ведем, – это битва за умы. Без победы в ней не будет общей победы над врагом. Я всегда говорю, что правда – за нами, но люди должны знать эту правду, должны знать, против кого и за что мы сражаемся. Поэтому те, кто доносит эту правду, должны получать поддержку со стороны государства", - подчеркнул Миронов.
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Сергей МироновГосдума РФРоссия
 
 
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