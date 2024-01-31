https://ria.ru/20240131/yugra-1925039006.html

На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей

На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей - РИА Новости, 02.02.2024

На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей

Объем финансовой поддержки объектов туристской инфраструктуры Югры в 2023 году составил 173 миллиона рублей, включая гранты и льготные займы на реализацию... РИА Новости, 02.02.2024

2024-01-31T11:34

2024-01-31T11:34

2024-02-02T14:35

ханты-мансийский автономный округ

инфраструктура

туризм

финансирование

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Объем финансовой поддержки объектов туристской инфраструктуры Югры в 2023 году составил 173 миллиона рублей, включая гранты и льготные займы на реализацию проектов, сообщает Фонд развития Югры.В частности, Фонд развития Югры предоставил 21 миллион рублей в виде грантов на реализацию пяти проектов по развитию туристской инфраструктуры и совершенствованию туристских услуг. Размер гранта составил от 3 до 5 миллионов рублей.Кроме того, при содействии Фонда гостиницы региона обновляют номерной фонд. Так, Фонд одобрил пять займов под 3% годовых на общую сумму 151,9 миллиона рублей на модернизацию гостиниц. При этом объем софинансирования по проектам со стороны инвесторов составил 256,9 миллиона рублей.Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 3% годовых на срок до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

инфраструктура, туризм, финансирование