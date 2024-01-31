https://ria.ru/20240131/yugra-1925039006.html
На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей
На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей - РИА Новости, 02.02.2024
На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей
Объем финансовой поддержки объектов туристской инфраструктуры Югры в 2023 году составил 173 миллиона рублей, включая гранты и льготные займы на реализацию... РИА Новости, 02.02.2024
2024-01-31T11:34
2024-01-31T11:34
2024-02-02T14:35
ханты-мансийский автономный округ
инфраструктура
туризм
финансирование
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Объем финансовой поддержки объектов туристской инфраструктуры Югры в 2023 году составил 173 миллиона рублей, включая гранты и льготные займы на реализацию проектов, сообщает Фонд развития Югры.В частности, Фонд развития Югры предоставил 21 миллион рублей в виде грантов на реализацию пяти проектов по развитию туристской инфраструктуры и совершенствованию туристских услуг. Размер гранта составил от 3 до 5 миллионов рублей.Кроме того, при содействии Фонда гостиницы региона обновляют номерной фонд. Так, Фонд одобрил пять займов под 3% годовых на общую сумму 151,9 миллиона рублей на модернизацию гостиниц. При этом объем софинансирования по проектам со стороны инвесторов составил 256,9 миллиона рублей.Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 3% годовых на срок до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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инфраструктура, туризм, финансирование
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Инфраструктура, Туризм, Финансирование
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Объем финансовой поддержки объектов туристской инфраструктуры Югры в 2023 году составил 173 миллиона рублей, включая гранты и льготные займы на реализацию проектов, сообщает Фонд развития Югры.
В частности, Фонд развития Югры предоставил 21 миллион рублей в виде грантов на реализацию пяти проектов по развитию туристской инфраструктуры и совершенствованию туристских услуг. Размер гранта составил от 3 до 5 миллионов рублей.
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Кроме того, при содействии Фонда гостиницы региона обновляют номерной фонд. Так, Фонд одобрил пять займов под 3% годовых на общую сумму 151,9 миллиона рублей на модернизацию гостиниц. При этом объем софинансирования по проектам со стороны инвесторов составил 256,9 миллиона рублей.
Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 3% годовых на срок до 10 лет в зависимости от программы финансирования.