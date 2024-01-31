https://ria.ru/20240131/vyzovy-1924501732.html
Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год
Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год - РИА Новости, 31.01.2024
Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год
Операторы столичной "Системы-112" за прошлый год приняли более 6,2 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:02
2024-01-31T09:02
2024-01-31T09:02
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петр бирюков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за прошлый год приняли более 6,2 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Только за прошлый год на единый номер "112" поступило свыше 6,2 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - отметил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что этот показатель немного превышает предыдущий аналогичный показатель. Он напомнил, что "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь. "Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и передает информацию в экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. По его словам, к "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за прошлый год приняли более 6,2 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Только за прошлый год на единый номер "112" поступило свыше 6,2 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что этот показатель немного превышает предыдущий аналогичный показатель. Он напомнил, что "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь.
"Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и передает информацию в экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - рассказал Бирюков.
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Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей
.
По его словам, к "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.