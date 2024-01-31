https://ria.ru/20240131/vyzovy-1924501732.html

Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год

Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год - РИА Новости, 31.01.2024

Более 6,2 млн вызовов приняли операторы московской "Системы-112" за год

Операторы столичной "Системы-112" за прошлый год приняли более 6,2 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:02

2024-01-31T09:02

2024-01-31T09:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за прошлый год приняли более 6,2 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Только за прошлый год на единый номер "112" поступило свыше 6,2 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - отметил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что этот показатель немного превышает предыдущий аналогичный показатель. Он напомнил, что "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь. "Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и передает информацию в экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. По его словам, к "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.

https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва