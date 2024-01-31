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Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
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14:46 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html
Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей
Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей
Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:46
2024-01-31T14:46
происшествия
великобритания
москва
лариса маркус
внешпромбанк
георгий беджамов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Маркус наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде. Вместе с Маркус на скамье подсудимых было шесть человек. Одну из обвиняемых приговорили к условному сроку и амнистировали, остальные получили сроки от 4,5 до 9 лет колонии и были взяты под стражу в зале суда. Суд также удовлетворил иски Внешпромбанка и обязал осужденных уплатить в счет ущерба около 130 миллиардов рублей. По версии следствия, в Москве в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей. Беджамов скрывается в Великобритании, дело в отношении него рассматривается заочно. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение средств банка к 8,5 и 4 годам колонии соответственно. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240130/vyplaty-1924396133.html
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происшествия, великобритания, москва, лариса маркус, внешпромбанк, георгий беджамов
Происшествия, Великобритания, Москва, Лариса Маркус, Внешпромбанк, Георгий Беджамов
Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей

Экс-президент Внешпромбанка получила 13 лет за хищение 156 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭкс-президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус
Экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Экс-президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд назначил Маркус наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде.
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Вместе с Маркус на скамье подсудимых было шесть человек. Одну из обвиняемых приговорили к условному сроку и амнистировали, остальные получили сроки от 4,5 до 9 лет колонии и были взяты под стражу в зале суда.
Суд также удовлетворил иски Внешпромбанка и обязал осужденных уплатить в счет ущерба около 130 миллиардов рублей.
По версии следствия, в Москве в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, дело в отношении него рассматривается заочно. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение средств банка к 8,5 и 4 годам колонии соответственно.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.
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ПроисшествияВеликобританияМоскваЛариса МаркусВнешпромбанкГеоргий Беджамов
 
 
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