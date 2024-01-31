https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html

Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей

Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024

Экс-президент Внешпромбанка получила срок за хищение 156 миллиардов рублей

Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:46

2024-01-31T14:46

2024-01-31T14:46

происшествия

великобритания

москва

лариса маркус

внешпромбанк

георгий беджамов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134685/59/1346855934_0:311:2539:1739_1920x0_80_0_0_79ce7e5e93396e8dfe3b60b8d040cb4f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Маркус наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде. Вместе с Маркус на скамье подсудимых было шесть человек. Одну из обвиняемых приговорили к условному сроку и амнистировали, остальные получили сроки от 4,5 до 9 лет колонии и были взяты под стражу в зале суда. Суд также удовлетворил иски Внешпромбанка и обязал осужденных уплатить в счет ущерба около 130 миллиардов рублей. По версии следствия, в Москве в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей. Беджамов скрывается в Великобритании, дело в отношении него рассматривается заочно. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение средств банка к 8,5 и 4 годам колонии соответственно. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240130/vyplaty-1924396133.html

https://ria.ru/20240118/arest-1922133895.html

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великобритания, москва, лариса маркус, внешпромбанк, георгий беджамов