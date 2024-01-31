https://ria.ru/20240131/tyubeteyki-1924601978.html
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО
Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:53
2024-01-31T15:53
2024-01-31T15:53
надежные люди
республика башкортостан
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924600031_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_6851daf1141e9ac54c3dad1fe437eed9.jpg
УФА, 31 янв – РИА Новости. Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Очень популярными у бойцов стали тюбетейки. Их используют как подшлемники, это хорошая защита от влаги и солнца. Вяжем тюбетейки из хлопка, он не вызывает аллергии. А недавно с рукодельницами запустили производство раскладных ковриков из остатков материалов от пятиточечников", - приводит пресс-служба слова руководителя движения Гульдар Сибагатуллиной. По ее словам, мастерицы также шьют для участников спецоперации специальные нарукавные повязки с надписью: "Свойчужой". "Нарукавные повязки "Свойчужой" служат характерным отличительным знаком наших ребят и пользуются у них большим спросом. Надевают такие и в бой, и на время патрулирования освобожденных территорий", - пояснила Сибагатуллина.
https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924600031_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b23800fe8d54dcce489754e738fdedd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, единая россия
Надежные люди, Республика Башкортостан, Единая Россия
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников спецоперации
УФА, 31 янв – РИА Новости.
Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили
в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"Очень популярными у бойцов стали тюбетейки. Их используют как подшлемники, это хорошая защита от влаги и солнца. Вяжем тюбетейки из хлопка, он не вызывает аллергии. А недавно с рукодельницами запустили производство раскладных ковриков из остатков материалов от пятиточечников", - приводит пресс-служба слова руководителя движения Гульдар Сибагатуллиной.
По ее словам, мастерицы также шьют для участников спецоперации специальные нарукавные повязки с надписью: "Свойчужой". "Нарукавные повязки "Свойчужой" служат характерным отличительным знаком наших ребят и пользуются у них большим спросом. Надевают такие и в бой, и на время патрулирования освобожденных территорий", - пояснила Сибагатуллина.
В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО