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Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
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Надежные люди
 
15:53 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tyubeteyki-1924601978.html
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО
Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:53
2024-01-31T15:53
надежные люди
республика башкортостан
единая россия
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Очень популярными у бойцов стали тюбетейки. Их используют как подшлемники, это хорошая защита от влаги и солнца. Вяжем тюбетейки из хлопка, он не вызывает аллергии. А недавно с рукодельницами запустили производство раскладных ковриков из остатков материалов от пятиточечников", - приводит пресс-служба слова руководителя движения Гульдар Сибагатуллиной. По ее словам, мастерицы также шьют для участников спецоперации специальные нарукавные повязки с надписью: "Свойчужой". "Нарукавные повязки "Свой­чужой" служат характерным отличительным знаком наших ребят и пользуются у них большим спросом. Надевают такие и в бой, и на время патрулирования освобожденных территорий", - пояснила Сибагатуллина.
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республика башкортостан, единая россия
Надежные люди, Республика Башкортостан, Единая Россия
Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО

Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников спецоперации

© Фото : Шьем и вяжем для наших. БашкортостанУчастницы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан"
Участницы движения Шьем и вяжем для наших. Башкортостан - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Шьем и вяжем для наших. Башкортостан
Участницы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан"
Читать ria.ru в
УФА, 31 янв – РИА Новости. Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
© Фото : Шьем и вяжем для наших. БашкортостанТюбетейка-подшлемник
Тюбетейка-подшлемник - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Шьем и вяжем для наших. Башкортостан
Тюбетейка-подшлемник
"Очень популярными у бойцов стали тюбетейки. Их используют как подшлемники, это хорошая защита от влаги и солнца. Вяжем тюбетейки из хлопка, он не вызывает аллергии. А недавно с рукодельницами запустили производство раскладных ковриков из остатков материалов от пятиточечников", - приводит пресс-служба слова руководителя движения Гульдар Сибагатуллиной.
По ее словам, мастерицы также шьют для участников спецоперации специальные нарукавные повязки с надписью: "Свойчужой". "Нарукавные повязки "Свой­чужой" служат характерным отличительным знаком наших ребят и пользуются у них большим спросом. Надевают такие и в бой, и на время патрулирования освобожденных территорий", - пояснила Сибагатуллина.
Мурманчане изготовили для бойцов СВО более 250 армейских наборов сухого душа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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13:38
 
Надежные людиРеспублика БашкортостанЕдиная Россия
 
 
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