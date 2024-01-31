https://ria.ru/20240131/tyubeteyki-1924601978.html

Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО

Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024

Башкирские мастерицы вяжут тюбетейки-подшлемники для участников СВО

Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:53

2024-01-31T15:53

2024-01-31T15:53

надежные люди

республика башкортостан

единая россия

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УФА, 31 янв – РИА Новости. Мастерицы движения "Шьем и вяжем для наших. Башкортостан" вяжут для участников спецоперации тюбетейки-подшлемники, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Очень популярными у бойцов стали тюбетейки. Их используют как подшлемники, это хорошая защита от влаги и солнца. Вяжем тюбетейки из хлопка, он не вызывает аллергии. А недавно с рукодельницами запустили производство раскладных ковриков из остатков материалов от пятиточечников", - приводит пресс-служба слова руководителя движения Гульдар Сибагатуллиной. По ее словам, мастерицы также шьют для участников спецоперации специальные нарукавные повязки с надписью: "Свойчужой". "Нарукавные повязки "Свой­чужой" служат характерным отличительным знаком наших ребят и пользуются у них большим спросом. Надевают такие и в бой, и на время патрулирования освобожденных территорий", - пояснила Сибагатуллина.

https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, единая россия