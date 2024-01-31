Рейтинг@Mail.ru
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:34 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924526054.html
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 31.01.2024
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:34
2024-01-31T11:34
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на десять процентов больше, чем в 2022 году", – сообщил Эрсой на брифинге в среду. По его словам, лидерами по цифрам стали граждане РФ. "Россияне (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) – у Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) – граждане Великобритании", – уточнил министр.По его словам, в 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, прибыль страны от туризма составила 46,5 миллиарда долларов. "Это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель – 60 миллиардов долларов прибыли", – отметил министр.
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_54:0:1891:1378_1920x0_80_0_0_24d9281c060aa169955215ca57fdf7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию

Турцию в 2023 году посетили 56,7 миллиона туристов, россияне – на первом месте

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
"По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на десять процентов больше, чем в 2022 году", – сообщил Эрсой на брифинге в среду.
По его словам, лидерами по цифрам стали граждане РФ. "Россияне (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) – у Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) – граждане Великобритании", – уточнил министр.
По его словам, в 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, прибыль страны от туризма составила 46,5 миллиарда долларов. "Это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель – 60 миллиардов долларов прибыли", – отметил министр.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт
08:27
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурциякуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала