https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924526054.html
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 31.01.2024
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:34
2024-01-31T11:34
2024-01-31T11:34
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на десять процентов больше, чем в 2022 году", – сообщил Эрсой на брифинге в среду. По его словам, лидерами по цифрам стали граждане РФ. "Россияне (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) – у Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) – граждане Великобритании", – уточнил министр.По его словам, в 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, прибыль страны от туризма составила 46,5 миллиарда долларов. "Это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель – 60 миллиардов долларов прибыли", – отметил министр.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
Турцию в 2023 году посетили 56,7 миллиона туристов, россияне – на первом месте
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
"По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на десять процентов больше, чем в 2022 году", – сообщил Эрсой на брифинге в среду.
По его словам, лидерами по цифрам стали граждане РФ. "Россияне (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) – у Германии
. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) – граждане Великобритании", – уточнил министр.
По его словам, в 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, прибыль страны от туризма составила 46,5 миллиарда долларов. "Это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель – 60 миллиардов долларов прибыли", – отметил министр.
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